Politika

OVAKO SU PALE ŽENE ŠPIJUNKE: Odavale informacije albanskim službama, jedna privedena u kafiću (VIDEO)

Jelena Ždralić

30. 09. 2026. u 18:05

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U SINHRONIZOVANOJ akciji Bezbednosno-informativne agencije (BIA), Višeg javnog tužilaštva u Jagodini, kao i policijskih uprava iz Vranja i Jagodine, u utorak su uhapšene dve ženske osobe osumnjičene za krivično delo špijunaže.

ОВАКО СУ ПАЛЕ ЖЕНЕ ШПИЈУНКЕ: Одавале информације албанским службама, једна приведена у кафићу (ВИДЕО)

Foto: Društvene mreže

Kako se saznaje, u Vranju je slobode lišena D. C. (46) iz Šilova (opština Gnjilane), dok je na teritoriji Jagodine uhapšena N. P. (50).

Na društvenim mrežama osvanuli su snimci hapšenja jedne od osumnjičenih, D.C. Vidi se kako joj policajci prilaze dok je sedela u kafiću, pokazuju službene legitimacije. Dozvolili su joj da pokupi lične stvari, a onda bez "lisica" odveli na ispitivanje.

Uhapšenim ženama se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela špijunaže iz člana 315. Krivičnog zakonika (stav 1 i stav 3). Sumnja se da su uhapšene kontinuirano prikupljale i dostavljale poverljive podatke obaveštajnoj službi Albanije (ŠIŠ), kao i njenim podružnicama na prostoru Kosova i Metohije - tzv. Obaveštajnoj agenciji Kosova (OAK) i Obaveštajnoj jedinici Kosovske policije.

Prema rečima izvora iz istrage, predmet interesovanja osumnjičenih bili su podaci o aktivnim pripadnicima BIA i detalji o njihovom terenskom angažovanju.

Na osnovu naredbe nadležnog suda, izvršen je pretres objekta u Jagodini koji koristi osumnjičena N. P. Tom prilikom zaplenjena je određena količina elektronskih uređaja i drugih predmeta za koje se osnovano sumnja da su korišćeni za komunikaciju i izvršenje ovog krivičnog dela.

Istraga je u toku, a nadležno tužilaštvo nastavlja rad na rasvetljavanju svih okolnosti ovog slučaja.

(Blic)

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