"SAČUVAJ BOŽE OD TAKVE POLITIKE!" Vučić obišao povređenog Stojanovića u Nišu i poručio: Neko mora biti razuman i sačuvati mir (FOTO/VIDEO)

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić posetio je danas u Univerzitetskom kliničkom centru Niš povređenog aktivistu Srpske napredne stranke Denisa Stojanovića i rekao da je on dobro i da se nada da će u narednim danima biti i bolje poručivši da nasilje u Srbiji nikada neće pobediti.

Foto: Printscreen/instagram/avucic

Vučić je rekao da je Stojanović dobar i pošten čovek iz Niša kome je pristalica tzv. studentskog pokreta naneo višestruke povrede, samo zato što je učestvovao u kampanji od vrata do vrata.

- Nadam se da će, uprkos ozbiljnim povredama, Denis uskoro ponovo biti u svom domu, sa suprugom i petnaestogodišnjim sinom. Nasilje nikada neće pobediti - naveo je Vučić u objavi na društvenoj mreži Instagram.

Sa Vučićem u Univerzitetskom kliničkom centru bio je i gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović.

- Još nekoliko dana će verovatno na neurohirurgiji da ga drže, čuvaju, da isprate sve, jer je srčani bolesnik. Što se mene tiče, pokazao je dobru volju, nasmejao se nekoliko puta. Ja srećan što sam ga video - rekao je Vučić novinarima.

On je naveo da je sada "čudno neko vreme, kad talog i mulj isplivaju na površinu, kad najgori umisle da su najbolji".

- Sinoć u Novom Sadu vi vidite muškarca koji tako sladostrasno udara ženu pesnicom, ako je to politika i ako je to ono što neko treba da nam donese, onda samo nemojte, kao Boga vas molim. Kao i ono što je bilo 21. marta. Samo nas sačuvaj Bože od takve politike. To ni kod Pol Pota u Kambodži nije bilo, verujem da neće ni kod nas - rekao je Vučić.

Ukazao je da u društvu moraju da postoje ljudi koji su odgovorni i koji će pozivati na smirivanje kako se međusobno društvo ne bi istrebilo.

- Kad bi svi bili kao ovi mi bismo se odavno međusobno istrebili. Kada bi svako reagovao onako kako mu padne na pamet ili kako mu emocije nalažu, zaratili bismo 10 puta u poslednjih 15 godina, a nismo ni jednom. Neko mora da bude staložen, racionalan, razuman i smiren - rekao je Vučić.

Govoreći o onima koji primenjuju nasilje, Vučić je rekao da koriste silu, svoju politiku kriju i naveo da su nalogodavci te politike stranci.

- Oni hoće i vama i svakome od nas ovde da jasno stave do znanja da njih ne interesuje niko, da nikome ništa neće da objašnjavaju. To je naredio neki plenum. Kod nas se zna ko donosi odluke, tako to funkcioniše u normalnim demokratijama, a kod njih ne - neko negde iz nekog plenuma je nešto odlučio, a tom plenumu su negde nešto naredili neki Pajtići, neki stranci - rekao je Vučić.

Dodao je da upravo zato odbijaju televizijske debate.

- Na televizijske debate ne idu samo da bi sakrili svoje stvarne namere i da bi sakrili kakva nas katastrofa čeka. Nije to pitanje samo siledžijstva, nasilja, ne, to je pitanje ukidanja demokratije i promene svega što je bilo normalno i dobro - rekao je Vučić.

Ranije danas, predsednik SNS Miloš Vučević izjavio je na konferenciji za novinare u sedištu SNS-a da su napadnuti aktivisti te stranke u Novom Sadu, beogradskom nasilju Mirijevo i u Nišu.

Govoreći o nasilju koje se dogodilo u Nišu, Vučević je rekao da su blokaderi u Ulici Tihomira Brankovića napali SNS aktiviste prilikom razgovora sa građanima i tom prilikom povrede su zadobili Jovan Cvetković i Denis Stojanović koji je zbog zadobijenih težih povreda hospitalizovan u Kliničkom centru Niš.

(Tanjug)