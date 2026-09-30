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KINA POJAČALA PATROLE ODVRAĆANJA KOD OSTRVA HUANGJAN DAO: Obalska straža sprovela patrole

Танјуг

30. 09. 2026. u 20:22

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JUŽNA komanda kineske vojske (PLA) saopštila je da su njene snage danas sprovele patrole​ u teritorijalnim vodama i vazdušnom prostoru kineskog ostrva Huangjan Dao i okolnim područjima, dok je Kineska obalska straža (CCG) sprovela patrole za sprovođenje zakona u vodama kod istog ostrva.

КИНА ПОЈАЧАЛА ПАТРОЛЕ ОДВРАЋАЊА КОД ОСТРВА ХУАНГЈАН ДАО: Обалска стража спровела патроле

Profimedia

U saopštenju se navodi da su od početka septembra pojačane patrole u teritorijalnom moru i vazdušnom prostoru ostrva Huangjan Dao i okolnim područjima, prenosi Global tajms.

- Takve patrole imaju za cilj dalje jačanje kontrole nad relevantnim morskim područjima i vazdušnim prostorom i služe kao efikasna kontramera za suočavanje sa svim vrstama kršenja prava i provokativnih činova - navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će snage Južne komande kineske vojske "odlučno štititi suverenitet i bezbednost Kine i čvrsto podržavati mir i stabilnost u Južnom kineskom moru".

U posebnom saopštenju, Kineska obalska straža je navela da je pojačala patrole snaga za sprovođenje zakona u teritorijalnom moru ostrva Huangjan Dao i okolnih područja, da bi regulisala brodove koji se bave nezakonitim aktivnostima.

Analitičari su ocenili da vojne i vežbe sprovođenja zakona služe kao snažno sredstvo odvraćanja od spoljnih pomorskih kršenja, koja podrivaju teritorijalni suverenitet Kine, pomorska prava i interese, a takođe ističu doslednu posvećenost Kine u očuvanju regionalne pomorske stabilnosti.

Ostrvo Huangjan Dao, koje je poznato i kao greben Skatborou, je koralni greben u Južnom kineskom moru oko kojeg se spore Kina, koja to ostrvo smatra svojom suverenom teritorijom, i Filipini koji tu teritoriju vodi u svojim zvaničnim mapama i osporava kineske pretenzije.

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