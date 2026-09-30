TRAMP SAOPŠTIO: Američke snage su potpuno napustile Irak

AMERIČKI predsednik Donald Tramp potvrdio je danas da su američke snage u potpunosti napustile Irak, ocenivši to "velikim danom za Ameriku" i istakavši da Irak sada ima "sjajnog novog premijera", Alija Al Zaidija.

Foto: AP Photo/Alex Brandon

Tramp je na svojoj društvenoj mreži "Truth Social" naveo da je Al Zaidija "podržavao od početka", i koji je pobedio "ubedljivom većinom na izborima".

Operacija "Nepokolebljiva odlučnost" (Inherent Resolve) pokrenuta 2003. godine tokom mandata Džordža V. Buša, nastavljena pod administracijom Baraka Huseina Obame 2014. godine i za vreme "pospanog" Džoa Bajdena, a okončava se 2026. godine pod vođstvom predsednika Donalda Dž. Trampa.

Ovaj dan predstavlja pobedu za Sjedinjene Američke Države, pobedu za Irak i odlučujuću pobedu nad Islamskom državom (ID), koji je potpuno desetkovala Trampova administracija tokom prvog mandata, zajedno sa drugim veoma lošim i opasnim akterima - naveo je Tramp.

Foto: AP Photo/Alex Brandon

Prema njegovim rečima, za razliku od Avganistana, gde su američek snage ostavile za sobom velike količine naoružanja i gde je poginulo 13 amerilkih vojnika, povlačenje američkih trupa iz Iraka bilo je "uredno" i predstavlja "kraj skupog izleta u pakao".

- Imao sam izbor: ostati ili otići; i bez ikakve sumnje sam smatrao da je vreme da se Amerika vrati kući! Premijer al-Zaidi je izvanredan i nadam se da će uspeti da se odlično nosi sa situacijom. Došli smo da se borimo protiv kalifata. Kalifata više nema. Vraćamo se kući - napisao je Tramp.

Povlačenje je dogovoreno 2024. godine za vreme administracije bivšeg predsednika Džozefa Bajdena, a sprovodi ga administracija američkog predsednika Donalda Trampa.

Tokom više od dve decenije američkog vojnog angažmana u Iraku poginulo je oko 4.500 Amerikanaca.

Američke snage izvršile su invaziju na Irak 2003. godine, svrgnule Sadama Huseina i povukle se krajem 2011. godine.

Vratile su se 2014. kako bi pomogle iračkim snagama u borbi protiv Islamske države, koja je poražena u velikom ratu vođenom od 2014. do 2017. godine.

(Tanjug)