VUČIĆ TRN U OKU BLOKADERIMA: Uništavaju i plakate koji najavljuju njegovu posetu nekom mestu

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, je glavna prepreka da blokaderi preuzmu Srbiju.

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Ne znaju kako da se bore protiv Aleksandra Vučića pa pokušavaju da unište sva obaveštenja da će Vičić doći da priča sa ljudima.

Neko priča i stvara, a neko uništava i ruši.