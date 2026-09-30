Politika

VUČIĆ TRN U OKU BLOKADERIMA: Uništavaju i plakate koji najavljuju njegovu posetu nekom mestu

В. Н.

30. 09. 2026. u 16:42

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PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, je glavna prepreka da blokaderi preuzmu Srbiju.

ВУЧИЋ ТРН У ОКУ БЛОКАДЕРИМА: Уништавају и плакате који најављују његову посету неком месту

Foto: Printskrin Informer TV

Ne znaju kako da se bore protiv Aleksandra Vučića pa pokušavaju da unište sva obaveštenja da će Vičić doći da priča sa ljudima.

Neko priča i stvara, a neko uništava i ruši.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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