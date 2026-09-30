VUČIĆ TRN U OKU BLOKADERIMA: Uništavaju i plakate koji najavljuju njegovu posetu nekom mestu
PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, je glavna prepreka da blokaderi preuzmu Srbiju.
Ne znaju kako da se bore protiv Aleksandra Vučića pa pokušavaju da unište sva obaveštenja da će Vičić doći da priča sa ljudima.
Neko priča i stvara, a neko uništava i ruši.
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