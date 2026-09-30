HOĆEMO MIR I STABILNOST! Vučić: Ne učestvujte ni u kakvom nasilju
NOSILAC liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je danas da ta lista hoće ujedinjenu Srbiju, mir i stabilnost, a ne rušenje Srbije i prebijanje žena i pozvao svoje pristalice da ne učestvuju u bilo kakvom nasilju.
On je tokom posete Donjoj Kamenici kod Knjaževca okupljenim građanima rekao da predstavnici Studentske liste pokazuju sve veću nervozu jer su govorili ljudima kako će "lako da pobede".
"I sad, kako se vreme istine približava, postaju sve nervozniji i praviće probleme svuda", istakao je Vučić.
Naveo je da mi njih moramo da doživljavamo kao naše sestre i braću, kao ljude, da ih nikada ne mrzimo na način na koji oni mrze one koji drugačije misle od njih.
"Mi moramo da pokažemo i strpljenje i trpeljivost, ali i odgovornost. Državu ne može da vodi onaj koji će pesnicom da udara u glavu jednu ženu", istakao je Vučić.
Dodao je da onaj ko je u stanju da digne ruku na ženu, taj je u stanju da uradi šta god hoćete i protiv svoje države, jer, kako je istakao, žena je stub i porodice, i društva, i države.
"Pokušali su da nam podele porodice, da okrenu decu protiv roditelja, protiv baka i deka. Pokušali su da uruše sve naše vrednosti, sve vrednosti tradicionalnog srpskog društva. Na kraju, zahvaljujući vama, to nisu uspeli", naglasio je Vučić.
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