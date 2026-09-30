"BIĆE SPECIJALNO IZNENAĐENJE IZ INOSTRANSTVA" Vučić o mitingu u Areni: Govoriću o programskim stavovima, šta ću da menjam kod sebe
ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", prilikom obilaska Donje Kamenice u opštini Knjaževac govorio je o mitingu koji će se održati u Areni.
- Biće specijalno iznenađenje iz inostranstva, neko koga ljudi u Srbiji mnogo poštuju i vole. Sa evropskog je kontinenta - kazao je Vučić, govoreći o mitingu koji će biti u subotu u Areni i gostu koji će doći.
- Na mitingu ću govoriti o programskim stavovima, o tome šta ću da menjam i kod sebe i šta je to u zemlji, šta je to u državi što treba da promenimo na bolje. Mislim da će biti lepa atmosfera i da su svi nasmejani, kod nas nasilja i problema nema. Svi dolaze u belom, zato što je bela boja čistote i mira. Ljudi kažu da na tribine staje 20.000 ljudi, samo na teren staje isto koliko i na tribine, kada stoje. Nije ni važno koliko ljudi staje, važno je šta će biti 25. oktobra i važne su poruke, važno je šta je to što ljudi mogu da očekuju za sebe i za svoju budućnost. To je ono što mislim da je od presudnog značaja. Biće veliko iznenađenje za ljude, mnogo sam srećan što je ta osoba prihvatila moj poziv posle dva minuta razgovora. Pre 3, 4 dana mi je palo na pamet da bi to bilo dobro, da bi to bilo lepo, da bi to bilo i simbolično i jedan sjajan signal. Dolazi samo na to. Dolazi i odlazi, bukvalno na sat vremena. A pazite, ja danas nisam predsednik, a videćete ko je prihvatio bez ikakvih problema da dođe - rekao je.
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