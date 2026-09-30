"MESTO GDE TIŠINA GOVORI": Vučić obišao manastir Vratna (VIDEO)
ALEKSANDAR Vučić prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" podelio je novi snimak na društvenim mrežama. Kao što je pre par dana najavio krenuo je u kampanju kao običan građanin i naredne dane će provesti na terenu sa ljudima. Danas je izeđu ostalog obišao i manastir Vratna.
- Manastir Vratna – mesto gde tišina govori. Dođite, pomolite se i udahnite mir ovog blagoslovenog mesta - navodi Vučić u opisu videa.
Pogledajte u nastavku kako je izgledala njegova poseta ovoj svetinji:
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