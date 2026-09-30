Politika

"MESTO GDE TIŠINA GOVORI": Vučić obišao manastir Vratna (VIDEO)

В.Н.

30. 09. 2026. u 11:00

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ALEKSANDAR Vučić prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" podelio je novi snimak na društvenim mrežama. Kao što je pre par dana najavio krenuo je u kampanju kao običan građanin i naredne dane će provesti na terenu sa ljudima. Danas je izeđu ostalog obišao i manastir Vratna.

МЕСТО ГДЕ ТИШИНА ГОВОРИ: Вучић обишао манастир Вратна (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram avucic

- Manastir Vratna – mesto gde tišina govori. Dođite, pomolite se i udahnite mir ovog blagoslovenog mesta - navodi Vučić u opisu videa.

Pogledajte u nastavku kako je izgledala njegova poseta ovoj svetinji:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

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