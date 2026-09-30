VUČEVIĆ SE OBRATIO JAVNOSTI POSLE JEZIVOG NAPADA BLOKADERA NA LJILJANU: Srdanović je lično to predvodio i pozvao na nasilje (VIDEO)

MILOŠ Vučević lider Srpske napredne stranke se obratio se javnosti povodom aktuelnih dešavanja u Srbiji. Podsećamo, sinoć se u Novom Sadu desio užasan incidenet tokom kojeg je blokader pod vođstvom Ilije Srdanovića udario aktivistkinju SNS Ljiljanu Cvjetković.

Foto: Novosti

Obraćanje Vučevića

Vučević je rekao da je današnja tema incidenti koji su se dešavali u više gradova Srbije gde su blokaderi napadali građane koji ne misle kao oni.

- Ljudi su završavali u bolnicama i ponovo smo videli da to što oni promovišu kao blokadersku politiku se svodi na nasilje, mržnju i bes i završava se napadom na druge ljude i napade na žene - rekao je on.

Sa njim je na konferenciji i Ljiljana Cvjetković koja je žrtva blokaderskog napada.

- Ljiljana je juče dobila podmukli udarac pesnicom od strane muškarca, bloakdera. Na mestu gde su naši ljudi stajali, blokaderi su prešli ulicu i napali sve koji su se našli na drugom mestu i nisu birali na koga nasrću, između ostalog videli ste snimak kako ta "junačina", bedni crv mučki udara Ljiljanu - rekao je Vučević.

Kaže da je napad predvodio lično Ilija Srdanović.

- Prvi na blokaderksoj listi. Neko ko je položio Hipokratvou zakletvu i koji treba da brine o građanima... Prvi je prešao put i poziovaio blokadere da dođe do napada. On je direktno odgovoran za sve u to nemma dilemu. Koliko je to tačno ne samo da pokazuju nsimci gde ga vidite gde pozova bloakdere da dođu na druug stranu ulice da se obračunavaju, da dođe ono do čega je došlo, što se loše odrazilo na Ljiljanu. Srdanović je na kraju tog incidenta kada su se blokaderi povukli uzeo megafon i zahvaio se bloakderima za to što su uradili. "Hvala vam što set učini dobro delo". To je izgovorio Srdanović. Zato kažem da nije samo onaj bednik koji je udario Ljiljanu - rekao je on i dodao da se sada čeka reakcija nadležnih..

- Živo me zanima kao pravnika kako će naldežni reagovati. Mi imamo neke informacije ko je udario Ljiljanu, nije to velika tajna mi imamo neke informacije - rekao je Vuzčević.

Podseća da se nasilje dešavala u Mirijevu i u Nišu.

Podsetio je da je blokader starijeg čoveka gurnuo na automobil koji se kretao.

- Čovek je dobio povrede, nosi kragnu, ne dajem sebi za pravo da budem tužilac, ali i to je primer šta je blokaderksa politika... U opštini Pantelej, blokaderi su napali aktiviste prilikom redovne predizborne kampanje. Svi prilaze razgovaraju. Goran Jovanović je metalnom šipkom napao aktiviste SNS i dobili su povrede Cvetković i Stojanović koji je i dalje hospitalizovan zbog povreda - rekao je on.

Dodao je da SNS uvek osuđuje nasilje.

- Oni nikada nisu osudili nasilje izvršeno od strane njihovih pripadnika. Posebno je za osudu da nisu osudili nasilje nad ženama. Nasilje nad ženama koje se desilo nije usamljen primer, to je posledica onoga što rade. Najavljivali su da će silovati, jahati da spremaju program nasilja za 25. ili 26. Stvaraju atmosferu da se takve stvari dešavaju - rekao je Vučević, te podsetio i na inscidnet u Kuli kada je napadnuta aktivistkinja SNS sekirom.

Kaže da je Srdanović juče prednovio napad na žene i druge ljude.

- On direktno podstiče da dođe do udarca koji je dobila Ljiljana. I ne krije se. Uzima megafon i zahvaljuje se građanima - rekao je on, te dodao da veruje da veći deo Srbije ne može da ćuti na nasilje i da to mora da dobije osudu.

Obraćanje Ljiljane

Ona kaže da je u jednom momentu Srdanović došao do njih i pozvao narod da krene na njih i da ih napadne.

- Dobila sam pesnicu u glavu. Bolelo me naravno. Ponosna sam što sam "ćaci" želim da Srbija napreduje, da bude uspešna. Hvala na podršci i Vučiću i Vučeviću. Hvala svima, svako dobro - rekla je Ljiljana.

Vučević je dodao da je Srdanović ironično slao poljupce id a ne sme da se zaboravi da je on prvi prešao ulicu, pozvao blokadere da pređu put i da dođe do incidenta i na kraju na megafonu zahavalio blokaderima na tome što su udarili ženu.

Pitanje novinara

Vučević je kazao da veruje da građani Srbije nisu uplašeni, jer ne mogu kukavice i nasilnici i hijene koje kad napadaju u čoporu napadaju samo žene ili koriste sekire ili nekod drugo oruđe da napadnu goloruke ljude, da ih uplaše.

- Neće se desiti nikakvo nasilje, državni organi će da rade svoj posao a garađani će slobodno odlučiti na izborima kome će dati poverenje i kuda Srbija treba da ide. Nadam se da to neće biti put blokadera. Za nas je to svetinja kako god narod olduči 25. oktobra, naša lista će priznati i čestitati, a ako mi pobedimo to očekujemo sa druge strane, ali u to sumnjam. Poruka za sve građane je da mržnju moramo pobediti smirenšću, odgovornošću ali i hrabrošću. Moraju dobiti odgovor kakav zaslužuju na sudu. Priduržujem se molbama i nosioca naše liste i kandidnata za premijera, Aleksnadra Vučića, izbegavajte konflikte - rekao je Vučević.

Ističe da blokaderima trebaju incidenti, jer Srdanović nema ništa drugo da kaže narodu sem "dođite i maltretirajte žene".

- Umesto da ide na TV debatu na Vučićem, da kaže šta je poltiika i program, šta će oko KiM, oko saradnje sa Amerikancima i Kinezima, o snakcijama Rusiji, eto da objasne šta znače predlozi Šoškića, neslavnog guvernevera Srbije, da znaju građani šta je plivajući kurs i šta znači da dinar ne vredi 117 u odnosu na evro nego recimo 200... Samo izračunajte šta to znači za budžete, za porodice. Bio bi red da Srdanović na ta pitanja odgovara, ne da glumata i snima se kako se razvlači po krevetu kao buba lenja. Izađi čoveče pred javnost pa kaži koga i šta predvodiš - kazao je Vučević.

Dodaje i to da je super što odlučuju kolektivno, ali da je geopolitika surova i realna i pristutna te zapitao ko će od njih da donese hitnu odluku kada dobije poziv iz Brisela, Pekinga ili Berlina.

- Hoće li biti ijednom dostojni da kažu građanima... Šta će da sazivaju plenume? Neko mora da bude državnik. Kod nas znate ko je to, to je Aleksnadar Vučić, verujem da Srbija može da bude još bolja i uspešnija - kaže Vučević.

Ljiljana je istakla da je njena porodica uznemirena i da je ona targetirana unazad godinu ipo dana od strane Mirana Pogačara, jer je on jednom prilikom na društvenim mrežama postavio njenu sliku sa punim imenom i prezimenom.

Foto: Novosti

- Prepeoznaju me ljudi u NS kao ćacija - rekla je ona.

Na pitanje o tome ko je zaista Srdanović, Vučević kaže da je na drugoj strani lista koju predvodi nasilnik koji misli da ga lekarski beli mantil štiti, a ne da ga čini još odgovornijim.

- On predvodi listu blokadera, oni su promoviali nasilje, to uvek kreće besom i mržnjom, dovodi do podela i završava se nasiljem, najčešće nad ženama. Dali je to kukavičlik, prezir prema ženama to već izlazi iz domena politike i zahteva psihološku procenu, ali nesporno je da iskazuju ogromnu mržnju prema ženama i sprovode nasilje - kaže Vučević.

Isitiče da kada se danima preti i priča o nasilju, uvek se nađe bitanga koja je spremna da ode korak dalje da izvadi sekiru i vija ljude, ili neko da udari ženu pesnicom u lice.

- Ne zaboravite da je u Kuli njih 10ak izašlo da brani Zorana koji se izašao sa sekirom i da kažu da je on upravu. On je sa sekirom nasrnuo na žene neke druge stranke. On je pravednik... Otišao je na kuću predsednika Opštine i na zidu napisao da se isele... Zbog toga imate Mirijevo, Niš i Novi Sad. Oni nemaju kičmu i karatket i da kažu to nije trebalo da se desi... Ne, oni će da prave da je to herojski čin, udariti ženu pesnicom u lice i da je Srdanović heroj što je pozivao bitange da pređu ulicu i da je napadnu - rekao je Vučević.