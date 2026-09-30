"JA SAM PONOSNA ŠTO SAM ĆACI": LJiljana Cvjetković nakon jezivog nasilja koje je pretrpela od blokadera (VIDEO)

MILOŠ Vučević, lider Srpske napredne stranke, obratio se javnosti povodom jezivog nasilju koje se sinoć dogodilo u Novom Sadu, kada je blokader pod vođstvom Ilije Srdanovića udario aktivistkinju SNS Ljiljanu Cvjetković.

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Pored lidera SNS-a, na konferenciji za medije obratila se i Ljiljana Cvjetković, žrtva blokaderskog nasilja.

- Došli smo da razgovaramo sa našim građanima, ja sam član SNS, ponosna na to što jesam. U jednom momentu je Ilija Srdanović došao do nas, preko ulice, mahao rukama, slao nam je poljupce, pozivao je sa druge strane da ljudi krenu ka nama, da nas napadaju, što smo mi odbijali. U jednom momentu se skupila grupa ljudi. Ja sam bila tu prisutna, dobila sam pesnicu u glavu. Bolelo me. Ja sam ponosna što sam ćaci, želim da Srbija i dalje napreduje i bude uspešna u ovome što radi Aleksandar Vučić i Miloš Vučević. Ja sam od njih dobila pozive sinoć, hvala im - kazala je Cvjetković.