"RETKE SU TAKVE ŽENE": Vučić razgovarao sa LJiljanom koju je brutalno udario Srdanovićev blokader, otkrio šta mu je rekla

ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, nastavio je i danas da obilazi Srbiju. Tokom obilaska manastiru Tavna govorio je i jezivom napadu koji se sinoć desio u Novom Sadu.

Foto: Printskrin

- Ljiljana Cvjetković, čuo sam se s njom sinoć. Jedna divna, hrabra žena koja, kad sam razgovarao sa njom, niti je plakala niti se žalila, rekla je: "Ponosna sam što se borimo protiv ovakvih."

- I nisam mogao da verujem kakva je reakcija bila. Dakle, retki su takvi ljudi, retke su takve žene, ali žene su hrabrije. Ono što je za mene važno, i čini mi se da ljudi vide razliku: umesto da osude, oni nisu u stanju to ni da osude. I mislim da ljudi dobro vide ko i na koji način može da vodi zemlju.

- Sa druge strane, ono što je meni važno, to je da kažem našim pristalicama da ne uzvraćaju na sličan način. Ne znam kako ćemo mi danas stići, jer ja moram da dođem i do Niša, do Kliničkog centra, da obiđem Denisa Stojanovića, koji leži sa teškim povredama glave. Napao ga je neki čovek koji je valjda i počasni konzul Austrije, bog će znati, u Nišu...

- Moja ključna poruka je da i oni koji drugačije misle, oni koji su naši politički protivnici, oni koji nas kritikuju, oni su ljudi. I oni su naše sestre i braća, i mi ne smemo da im uzvraćamo na isti način. I moramo da se ponašamo drugačije, moramo da pokažemo odgovornost, strpljenje, trpeljivost, da pokažemo koliko nam je stalo do mira, do ujedinjenja u Srbiji, jer to posle izbora svakako, ko god pobedio, mora da se dogodi.

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