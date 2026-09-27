NIKADA SE U SRBIJI NIJE ŽIVELO BOLJE! Vučić otkrio čime i dalje nije zadovoljan
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije "Za stolom sa Apostolom" na RTS.
Kako je rekao, Srbija se suočavala sa bezbroj problema od 2014.
"Mnogo kriza. Bilo mi je žao ljudi kada sam napustio koktel, neki su i plakali. Ja mogu da budem setan, ali nema razloga da bilo ko plače, da kukamo. Uradili smo velike stvari", ocenio je predsednik.
"Nikada u Srbiji, uz sve probleme, se nije živelo bolje. Nikada nisu bile veće plate i penzije. Tu je važno jedno. Sačuvali smo mir i stabilnost, ekonomski najbrže napredovali, infrastrukturu uradili. Nismo sve", podsetio je on.
Dodaje da i oni koji misle da je bilo bolje u SFRJ to gledaju kroz prizmu nostalgije.
"Ali ja recimo nisam zadovoljan onime kako ljudi doživljavaju naše zdravstvo. Ogroman je novac uložen, u ljude, u tehniku, i opet vidim da ljudi sa pravom nisu zadovoljni. Izlazili smo i u susret sa inovativnim lekovima, sa svime. I da kažem da se ovde ljudi najmanje leče SMS porukama. Recimo u odnosu na Dansku, Švedsku, mnogo bogatije zemlje", naglasio je predsednik.
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