Politika

NIKADA SE U SRBIJI NIJE ŽIVELO BOLJE! Vučić otkrio čime i dalje nije zadovoljan

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27. 09. 2026. u 12:53

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije "Za stolom sa Apostolom" na RTS.

НИКАДА СЕ У СРБИЈИ НИЈЕ ЖИВЕЛО БОЉЕ! Вучић открио чиме и даље није задовољан

RTS Printskrin

Kako je rekao, Srbija se suočavala sa bezbroj problema od 2014.

"Mnogo kriza. Bilo mi je žao ljudi kada sam napustio koktel, neki su i plakali. Ja mogu da budem setan, ali nema razloga da bilo ko plače, da kukamo. Uradili smo velike stvari", ocenio je predsednik.

"Nikada u Srbiji, uz sve probleme, se nije živelo bolje. Nikada nisu bile veće plate i penzije. Tu je važno jedno. Sačuvali smo mir i stabilnost, ekonomski najbrže napredovali, infrastrukturu uradili. Nismo sve", podsetio je on.

Dodaje da i oni koji misle da je bilo bolje u SFRJ to gledaju kroz prizmu nostalgije.

"Ali ja recimo nisam zadovoljan onime kako ljudi doživljavaju naše zdravstvo. Ogroman je novac uložen, u ljude, u tehniku, i opet vidim da ljudi sa pravom nisu zadovoljni. Izlazili smo i u susret sa inovativnim lekovima, sa svime. I da kažem da se ovde ljudi najmanje leče SMS porukama. Recimo u odnosu na Dansku, Švedsku, mnogo bogatije zemlje", naglasio je predsednik.

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