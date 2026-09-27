VUČIĆ O NOVOM LOVU NA SRBE NA KIM: Kurti ponovo hapsi Srbe za lažne ratne zločine - sve će to svet da prećuti
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostovao u emisiji "Za stolom sa Apostolom", koja se emituje na Prvom programu Radio-televizije Srbije.
- Nadam se da sam zreliji, ozbiljniji. Verujem da to iskustvo je jedan od resursa naše zemlje. I prosto meni je za sve ove godine bilo važno da sačuvamo mir i stabilnost. Čujem da su Kurti i njegovi hapsili ponovo Srbe za lažne ratne zločine. I sve će to svet da prećuti, ali sa svim tim stvarim živite svakog dana. U kontaktu smo sa porodicama, gledamo da pomognemo. Gledate da li će da kasni kiša za kukuruz. Zašto je odbojkaška reprezentacija izgubila od Slovenije... Žao mi je što nisam uvek mogao da zaštitim sve. Uvek sam gledao da podmetnem svoja leđa ispred drugih. Nisam mogao porodicu da zaštitim. Ali bih opet isto radio, ne bih im odgovarao na isti način - istakao je Vučić.
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