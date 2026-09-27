Politika

VUČIĆ O NOVOM LOVU NA SRBE NA KIM: Kurti ponovo hapsi Srbe za lažne ratne zločine - sve će to svet da prećuti

В.Н.

27. 09. 2026. u 12:51

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostovao u emisiji "Za stolom sa Apostolom", koja se emituje na Prvom programu Radio-televizije Srbije.

ВУЧИЋ О НОВОМ ЛОВУ НА СРБЕ НА КИМ: Курти поново хапси Србе за лажне ратне злочине - све ће то свет да прећути

Foto: RTS

- Nadam se da sam zreliji, ozbiljniji. Verujem da to iskustvo je jedan od resursa naše zemlje. I prosto meni je za sve ove godine bilo važno da sačuvamo mir i stabilnost. Čujem da su Kurti i njegovi hapsili ponovo Srbe za lažne ratne zločine. I sve će to svet da prećuti, ali sa svim tim stvarim živite svakog dana. U kontaktu smo sa porodicama, gledamo da pomognemo. Gledate da li će da kasni kiša za kukuruz. Zašto je odbojkaška reprezentacija izgubila od Slovenije... Žao mi je što nisam uvek mogao da zaštitim sve. Uvek sam gledao da podmetnem svoja leđa ispred drugih. Nisam mogao porodicu da zaštitim. Ali bih opet isto radio, ne bih im odgovarao na isti način - istakao je Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru