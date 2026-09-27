Politika

VUČIĆ OTKRIO: Još radim na odlukama o pomilovanju i aboliciji - Mislim da će to doneti mir

В.Н.

27. 09. 2026. u 12:45

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostovao u emisiji "Za stolom sa Apostolom", koja se emituje na Prvom programu Radio-televizije Srbije.

ВУЧИЋ ОТКРИО: Још радим на одлукама о помиловању и аболицији - Мислим да ће то донети мир

Foto: RTS

- Jutros sam prerano ustao, pre 4. Nisam mogao da spavam. Spremao se, radio, gledao jutarnje programe, bio na poslu rano da spakujem još ono stvari što nisam. Primio naše fenomenalne boksere. Sada došao kod vas, posle imam druge pripreme. Još radim na odlukama za pomilovanje i aboliciju. Mislim da dao ljudi koji su učestvovali u svemu što se dešavalo u poslednje vreme. Kako kome, za one koji imaju presude jedno, one koji nemaju druga. Mislim da će to doneti mir - rekao je predsednik Vučić.

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