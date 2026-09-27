"REKAO SAM DA ĆU SAM OTIĆI I TAKO I JESTE" Vučić jasno poručio: Niko ne može da nam oduzme ni Ekspo, ni puteve, pruge ni nove objekte...
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije "Za stolom sa Apostolom" na RTS. On je tom prilikom pomenuo i to da sa mesta predsednika države odlazi ponosan na rezultate koje niko ne može da oduzme.
- Rekao sam da ću sam otići i tako i jeste. Odlazim ponosan na rezultate jer to niko ne može da oduzme. Ni EXPO, ni Beograd na vodi, ni 684 km autoputeva, 243 km nove pruge 880 km rekonstruisanih. I 5-6 NTP, potpuno novih. Preko 250 objekata zdravstvene zaštite urađeno, obezbeđeno deci mnogo inovativnih lekova. I opet, sam sam svestan da bez obzira na ponos i da sam obavljao najčasniji posao na svetu, predsednika, znam i da sam grešio, samo sam običan čovek. U svakodnevnim odlukama, naravno da grešite - istakao je predsednik.
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