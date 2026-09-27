Politika

"REKAO SAM DA ĆU SAM OTIĆI I TAKO I JESTE" Vučić jasno poručio: Niko ne može da nam oduzme ni Ekspo, ni puteve, pruge ni nove objekte...

В.Н.

27. 09. 2026. u 12:46

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije "Za stolom sa Apostolom" na RTS. On je tom prilikom pomenuo i to da sa mesta predsednika države odlazi ponosan na rezultate koje niko ne može da oduzme.

РЕКАО САМ ДА ЋУ САМ ОТИЋИ И ТАКО И ЈЕСТЕ Вучић јасно поручио: Нико не може да нам одузме ни Експо, ни путеве, пруге ни нове објекте...

Foto: RTS

- Rekao sam da ću sam otići i tako i jeste. Odlazim ponosan na rezultate jer to niko ne može da oduzme. Ni EXPO, ni Beograd na vodi, ni 684 km autoputeva, 243 km nove pruge 880 km rekonstruisanih. I 5-6 NTP, potpuno novih. Preko 250 objekata zdravstvene zaštite urađeno, obezbeđeno deci mnogo inovativnih lekova. I opet, sam sam svestan da bez obzira na ponos i da sam obavljao najčasniji posao na svetu, predsednika, znam i da sam grešio, samo sam običan čovek. U svakodnevnim odlukama, naravno da grešite - istakao je predsednik.

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