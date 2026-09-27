VUČIĆ O NAJGORIM LAŽIMA BLOKADERA: Predsednik o zvučnom topu, Jovanjici, Valjevu i ostalim lažima

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostovao je na RTS-u uoči nove političke faze koja sledi i vanrednih parlamentarnih izbora zakazanih za 25. oktobar. Vučić je tokom razgovora govorio i o, kako je naveo, brojnim tvrdnjama i aferama koje su tokom prethodnog perioda korišćene u političkim obračunima.

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Osvrćući se na tvrdnje o navodnoj upotrebi zvučnog topa, kao i na slučajeve Jovanjice, Valjeva i "Sarajevo safarija", Vučić je rekao:

- Sećate se izmišljotine oko zvučnog topa. Baš ih je bilo briga što su slagali. Nije bilo upotrebe. Koliko drugi dan bilo nije policija nego Vučić je pucao u svoj narod. Svaka stvar im je takva. Imate slučaj Jovanjice, priznao i Aleksić i Zorić, nigde nema Vučića, ali Vučić nešto petlja sa drogom. Pa Valjevo, kažu dečak ubijen, ubio ga Vučić. Sarajevo Safari... To što su sve to laži koga briga – tako se vodila kampanja za rušenje zemlje, imidž zemlje, namerno su to radili. Tražili su od Evropljana da nam se uvode sankcije - kazao je predsednik Vučić.

Vučić je i ranije govorio o navodima u vezi sa zvučnim topom. Mediji su preneli njegovu tvrdnju da je snimak na kojem se čuo sporni zvuk mlaznog aviona bio naknadno montiran, dok je Više javno tužilaštvo saopštilo da 15. marta prethodne godine u Beogradu nije upotrebljen zvučni top niti sličan sistem.

Podsetimo, predsednik Srbije je ranije najavio da će ostavku podneti 27. septembra, nakon čega će, kako je naveo, kao građanin učestvovati u predizbornoj kampanji.

Prema Ustavu Srbije, danom podnošenja ostavke predsedniku prestaje njegov predsednički mandat, a predsednika Republike do izbora novog šefa države zamenjuje predsednik Narodne skupštine, najduže tri meseca.