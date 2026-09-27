BOKSERSKA REPREZENTACIJA SRBIJE NA PRIJEMU KOD VUČIĆA: "Obradovali ste naš narod i ponosan sam na vas" (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić, danas je bio domaćin prijema za članove bokserske reprezentacije Srbije koji su osvojili medalje na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu održanom u Sofiji.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/

Na prijemu kod predsednika su bili Sara Ćirković, Kristina Kuluhov, Rastko Simić i Milena Matović.

Obraćanje predsednika

Vučić se na početku zahvalio na veličanstvenom uspehu i podsetio da je Srbija na prvenstvu u Sofiji osvojila 4 medalje, dva zalata, jedno srebro i jednu bronzu i da je četvrta nacija po uspešnosti.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/

- Ispred nas su Rusi, Turci i Azerbejdžanci.. Rekao bih ta istočna škola i po prvi put smo ispred Ukrajine... Jasno je da se boks seli ka Istoku, a naši momci i devojke su se fantastično borili. Ovo je ogroman uspeh bokserskog saveza jer, imali smo ništa od rezultata, ugasio se boks pre nekoliko godina, a sada donosimo po nekoliko medalja sa takmičenja i nadam se da će biti onih koji će se plasirati i za Olimpijske igre u Los Anđelesu, i da ćemo moći da se radujemo i olimpijskoj medalji... Hoću da se zahvalim trenerima. Imamo ovde i Ruse i Srbe i Kubance, svi rade zajedno i doprineli su ogromnom uspehu. Posebno hvala za Saru Ćirković koja je odbranila zlato iz Beograda iz 2024. i donela ga sada 2026, da se zhavalim i Krisitni i Mileni i Rastku, a ti Rastko da vežbaš za ovog Rusa i da budeš fizički još spreminiji i da možeš da pobediš i tu borbu - rekao je predsednik.

Vučić kaže da su reprezntativci obradovali naš narod i da je ponosan na svakog od njih.

- Nenade tebi hvala na orgnaizaciji i svim ljudima koji to podržavaju - rekao je on.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/

- Mi ćemo neke stvari da rešavamo što se vašeg statusa tiče, verujem da ćete imati podršku države. Zahvalan sam i beskrajno srećan i čestitam vam što ste boks vratili na velika vrata u našu zemlju - rekao je predsednik te poručio da bi bilo dobro da još neki grad bude grad boksa sem Lolznice, te da se podižu i drugi gradovi.

- Imali smo od Smedervske Palanke, Prokuplja, Ništa, Pazara, Valjeva, gledajte da podižete polako te centre i da vratimo boks na velika vrata - dodao je predsednik.

Predsenik je ukazao da će se svi sećati ovih momenata i kada se ne budu bavili aktivnim sportom i da će i mnogo značiti to što su na ovaj način doprineli Srbiji.

Vučić je istakao da je važno da Kristina Kuluhov ostane da živi u našoj zemlji, a ne samo da nastupa pod zastavom Srbije, te je dodao da je to važna vest.

Potom se obratila Sara Ćirković, koja je čestitala svim članovima tima na ovom velikom uspehu.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/

Posebno se zahvalila predsedniku Aleksandru Vučiću na podršci, te bokserskom savezu.

Kaže da bez svog trenera Đorđa Ždrale ne bi uspela da postigne ove uspehe.

- Posebno predstvljam Srbiju i delim ovu medalju sa sovijim timom i svim ljudima u Republici Srpskoj koji su bili uz mene - rekla je.

Potom su predsedniku uručili poklon, bokserske rukavice od kojih je jedna plava druga crvena.

Foto: Novosti

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