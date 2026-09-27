Politika

DESETINE HILJADA LJUDI DOŠLO ISPRED PREDSEDNISTVA: Došli da prodrže predsednika Vučića (FOTO)

В. Н.

27. 09. 2026. u 19:34

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PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obratiće se večeras u 20 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, a kako je ranije najavio, razlog je podnošenje ostavke na tu funkciju, On je ranije danas kazao i da će građani večeras moći da čuju njegovo obrazloženje za ovaj čin.

ДЕСЕТИНЕ ХИЉАДА ЉУДИ ДОШЛО ИСПРЕД ПРЕДСЕДНИСТВА: Дошли да продрже председника Вучића (ФОТО)

Foto: Novosti

Ispred zgrade Predsedništva na Andrićevom vencu, i u okolnim ulicama okupile su se desetine hiljada ljudi.

Foto: Фото: Новости

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Njima se pridružila i grupa bajkera.

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