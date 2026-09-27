DESETINE HILJADA LJUDI DOŠLO ISPRED PREDSEDNISTVA: Došli da prodrže predsednika Vučića (FOTO)
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obratiće se večeras u 20 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, a kako je ranije najavio, razlog je podnošenje ostavke na tu funkciju, On je ranije danas kazao i da će građani večeras moći da čuju njegovo obrazloženje za ovaj čin.
Ispred zgrade Predsedništva na Andrićevom vencu, i u okolnim ulicama okupile su se desetine hiljada ljudi.
Njima se pridružila i grupa bajkera.
Preporučujemo
VUČIĆ OTKRIO KAKO JE ISKRENO ODGOVORIO PUTINU: Nećemo u NATO, bezveze ti je informacija
27. 09. 2026. u 13:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)