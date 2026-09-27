RUSKI MEDIJI BRUJE O GOSTOVANJU VUČIĆA NA CNN: Tako se brani srpski narod pred zapadnjačkim licemerjem, fokus na Mladiću
SAHRANA bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića bila je najmasovnija sahrana u poslednjih nekoliko decenija, a Srbi osećaju veliku nepravdu prema njima od strane međunarodne zajednice, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom gostovanja na CNN, prenose ruski mediji, pre svega agencija RIA Novosti.
Predsednik Srbije je ranije saopštio da je generala Mladića 7. septembra u Beogradu na poslednji počinak ispratilo između 120.000 i 150.000 ljudi.
- Najveća sahrana u poslednjih 40–50 godina, i to u ponedeljak, u radno vreme. Imam pitanje za sve nas: zašto je toliko ljudi bilo tamo, da li su svi oni monstrumi, koljači? Nisu. Da li su bili saučesnici monstruma i koljača? Nisu. Ti ljudi veruju da je prema nama u poslednjih 20–30 godina bilo mnogo nepravde... Srbi osećaju da je međunarodna zajednica bila nepravedna - rekao je Vučić u programu televizije CNN.
On je kao primer naveo zvaničnu sahranu osuđenog za ratne zločine, generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Rasima Delića u Sarajevu, koja nije bila tema zapadnih medija, dodajući da su „ljudi u Srbiji to osetili“.
Vučić je takođe podsetio na NATO bombardovanje Jugoslavije 1999. godine, pokušaj izdvajanja 14 odsto teritorije zemlje — Kosova i Metohije — kao i na druga, kako je naveo, nekažnjena krivična dela počinjena nad Srbima.
- Morali smo da obezbedimo dostojanstvenu logistiku za sahranu Mladića, u civilizovanom duhu, kao što smo postupali sa svima drugima. To se drugačije nije moglo uraditi, on je bio pukovnik Jugoslovenske armije. Ali to nije bila državna sahrana, bez državnih počasti... Nisam otišao, nisu otišli ni predsednik Skupštine ni premijer - istakao je predsednik Srbije, pišu ruski mediji.
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