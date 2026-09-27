IZ VASOJEVIĆA VILA KLIČE - NE DAJ SRBIJU, PREDSEDNIČE! Dajković okupio narod Crne Gore u znak podrške Vučiću (VIDEO)

SNAŽNA poruka podrške predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću stigla je iz Vasojevića u Crnoj Gori, gde je održano okupljanje na kojem je govorio crnogorski političar Vladislav Dajković.

Foto: Printskrin

Na snimku sa skupa zabeležena je atmosfera među okupljenim građanima, a Dajković je u svom obraćanju govorio o aktuelnim dešavanjima u Srbiji i njihovom značaju za Srbe koji žive van granica Srbije.

– Ono što se sad dešava u Srbiji, to se reflektuje na svakog Srbina, ma gde živeo – poručio je Dajković.

On je tokom obraćanja govorio i o stavovima blokadera i dela opozicije u Srbiji, pominjući njihov odnos prema Republici Srpskoj, generalu Ratku Mladiću, pitanju Kosova i Metohije i sankcijama Rusiji.

– Vi kad vidite ko je protiv aktuelne vlasti, ko je protiv Aleksandra Vučića, da su to ljudi koji smatraju da su građani Republike Srpske divljaci, da su to ljudi koji smatraju da je general Ratko Mladić zločinac, da su to ljudi koji smatraju da je Kosovo albansko, da su to ljudi koji su za sankcije Rusiji... – rekao je, pored ostalog, Dajković.

Njegovo obraćanje obeležila je snažna poruka koja je izazvala posebnu pažnju okupljenih:

– Sve što mogu da kažem jeste: Iz Vasojevića vila kliče – Ne daj Srbiju, predsedniče!

Vladislav Dajković, predsednik Slobodne Crne Gore, neprestano javno iskazuje podršku predsedniku Vučiću i ideji srpske Crne Gore, te se zalaže za bratkse odnose Srbije i Crne Gore.

Snimak okupljanja sada se širi društvenim mrežama, a pažnju privlače atmosfera sa skupa i poruke koje su iz Vasojevića upućene predsedniku Srbije.

Podsetimo, Vasojevići su jedno od najpoznatijih istorijskih plemena Crne Gore, čije se istorijsko jezgro formiralo u oblasti Lijeve Rijeke, a vremenom su se proširili na područje Gornjeg Polimlja, oko današnje Andrijevice, Berana i okoline. U pisanim izvorima pominju se još u 15. veku, a njihovo ime i poreklo prati bogata tradicija i brojna predanja. U njihovoj tradiciji posebno mesto zauzimaju epska poezija i motivi vile, sokola i orla. U jednom zapisu o istoriji Vasojevića oni su čak simbolično predstavljeni kao "vila sa Komova, čija su oba krila zlatna".

Zato Dajkovićevu rečenicu "Iz Vasojevića vila kliče" treba razumeti kao savremenu, pesničku varijaciju tog tradicionalnog motiva – vile koja s planine "kliče" i prenosi poruku. Ovaj motiv ima duboke korene u srpskoj epskoj poeziji, a slična slika javlja se i kod Petra II Petrovića Njegoša.