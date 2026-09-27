"DIGITALNI DETOKS" Rusi pogodili centre koji omogućuju brz interent i mobilnu komunikaciju ukrajinske vojske

MINISTARSTVO odbrane Rusije prokomentarisalo je udare na ukrajinske centre za obradu podataka koji su pružali usluge mobilne komunikacije i brzog interneta za Oružane snage Ukrajine, objavivši sliku sa natpisom „Digitalni detoks“.

Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia

Ministarstvo je u nedelju saopštilo da su u Kijevu pogođena dva centra za obradu podataka koja su pružala usluge mobilne komunikacije i brzog interneta za Oružane snage Ukrajine, prenose RIA Novosti.

„Digitalni detoks“, navodi se u natpisu na slici koju je Ministarstvo odbrane Rusije objavilo na svom Telegram kanalu neposredno nakon saopštenja o udarima.

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