Politika

"DIGITALNI DETOKS" Rusi pogodili centre koji omogućuju brz interent i mobilnu komunikaciju ukrajinske vojske

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

27. 09. 2026. u 19:01

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MINISTARSTVO odbrane Rusije prokomentarisalo je udare na ukrajinske centre za obradu podataka koji su pružali usluge mobilne komunikacije i brzog interneta za Oružane snage Ukrajine, objavivši sliku sa natpisom „Digitalni detoks“.

ДИГИТАЛНИ ДЕТОКС Руси погодили центре који омогућују брз интерент и мобилну комуникацију украјинске војске

Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia

Ministarstvo je u nedelju saopštilo da su u Kijevu pogođena dva centra za obradu podataka koja su pružala usluge mobilne komunikacije i brzog interneta za Oružane snage Ukrajine, prenose RIA Novosti. 

„Digitalni detoks“, navodi se u natpisu na slici koju je Ministarstvo odbrane Rusije objavilo na svom Telegram kanalu neposredno nakon saopštenja o udarima.

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