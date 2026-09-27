VUČIĆ NA PRIJEMU POVODOM NACIONALNOG DANA NR KINE: Čast mi je što prisustvujem, ova zemlje je nama pružila ruku kada je bilo najteže
PREDSEDNIK Republike Srbije, Aleksandar Vučić, prisustvovao je prijemu povodom Nacionalnog dana Narodne Republike Kine."
On je na svom Instagram nalogu napisao:
"Čast mi je što prisustvujem prijemu povodom Nacionalnog dana Narodne Republike Kine, zemlje koja je Srbiji pružila ruku onda kada je bilo najteže i sa kojom smo tokom godina izgradili čelično prijateljstvo.
Sa dubokim poštovanjem sećam se mojih poseta Kini, kao i istorijskih dolazaka predsednika Si Đinpinga u Srbiju, dok sa ponosom na svakom mestu ističem zahvalnost kineskim kompanijama koje su svojim radom i investicijama pomogle u izgradnji novog, modernog lica naše zemlje.
Danas je ujedno i poslednji dan mog predsedničkog mandata, ali strateško partnerstvo i bratstvo naših naroda nadilaze svaku funkciju, mandate i vreme. To je veza koja ostaje trajna i neraskidiva, a koju ćemo nastaviti da negujemo i u budućnosti.
Čestitam ovaj veliki praznik predsedniku Si Đinpingu i kineskom narodu, uveren da će naše prijateljstvo i strateško partnerstvo tek dobiti pravi zamah u godinama koje dolaze.
Živelo čelično prijateljstvo Srbije i Kine!"
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