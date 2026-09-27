Politika

VUČIĆ NA PRIJEMU POVODOM NACIONALNOG DANA NR KINE: Čast mi je što prisustvujem, ova zemlje je nama pružila ruku kada je bilo najteže

В. Н.

27. 09. 2026. u 19:08

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PREDSEDNIK Republike Srbije, Aleksandar Vučić, prisustvovao je prijemu povodom Nacionalnog dana Narodne Republike Kine."

ВУЧИЋ НА ПРИЈЕМУ ПОВОДОМ НАЦИОНАЛНОГ ДАНА НР КИНЕ: Част ми је што присуствујем, ова земље је нама пружила руку када је било најтеже

Foto: printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

On je na svom Instagram nalogu napisao:

"Čast mi je što prisustvujem prijemu povodom Nacionalnog dana Narodne Republike Kine, zemlje koja je Srbiji pružila ruku onda kada je bilo najteže i sa kojom smo tokom godina izgradili čelično prijateljstvo.


Sa dubokim poštovanjem sećam se mojih poseta Kini, kao i istorijskih dolazaka predsednika Si Đinpinga u Srbiju, dok sa ponosom na svakom mestu ističem zahvalnost kineskim kompanijama koje su svojim radom i investicijama pomogle u izgradnji novog, modernog lica naše zemlje.

Danas je ujedno i poslednji dan mog predsedničkog mandata, ali strateško partnerstvo i bratstvo naših naroda nadilaze svaku funkciju, mandate i vreme. To je veza koja ostaje trajna i neraskidiva, a koju ćemo nastaviti da negujemo i u budućnosti.

Čestitam ovaj veliki praznik predsedniku Si Đinpingu i kineskom narodu, uveren da će naše prijateljstvo i strateško partnerstvo tek dobiti pravi zamah u godinama koje dolaze.

Živelo čelično prijateljstvo Srbije i Kine!"

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