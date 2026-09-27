KUKAVIČLUK ILI SKRIVENA AGENDA BLOKADERA? Milenko Jovanov brutalno odgovorio Crti na odbijanje RTS debate

NAKON što je organizacija Crta zvanično saopštila da neće učestvovati u predstojećoj debati na Javnom servisu, usledio je odgovor šefa poslaničke grupe SNS-a Milenka Jovanova. On je u svojoj objavi potpuno ogolio navodnu neutralnost ove organizacije.

Foto: Novosti

- Drug Pajtić rekao da se ne ide u emisije i to je to. A i malo je dvoje protiv @avucic. Treba da ih je bar desetak. Ipak, najsmešniji je deo o neutralnoj ulozi @CRTArs Toliko su neutralni da su poslali svog saradnika Davida Krstića da bude predstavnik Studentske liste u RIK-u.🤣 Da ne spominjem ostale izraze neutralnosti.😁 A što se Slagalice tiče, možda da budu spomenuti u asocijacijama. Recimo, kolona A: Crta; kolona B: Srdanović; kolona V: Pajtić; kolona G: Studentska lista, a konačno rešenje: Kukavica. Prelako je, doduše...- napisao je Jovanov u objavi na društvenoj mreži X.

Drug Pajtić rekao da se ne ide u emisije i to je to. A i malo je dvoje protiv @avucic. Treba da ih je bar desetak. Ipak, najsmešniji je deo o neutralnoj ulozi @CRTArs Toliko su neutralni da su poslali svog saradnika Davida Krstića da bude predstavnik Studentske liste u RIK-u.🤣 Da ne spominjem ostale izraze neutralnosti.😁 A što se Slagalice tiče, možda da budu spomenuti u asocijacijama. Recimo, kolona A: Crta; kolona B: Srdanović; kolona V: Pajtić; kolona G: Studentska lista, a konačno rešenje: Kukavica. Prelako je, doduše... — Milenko Jovanov (@MilenkoJovanov) September 27, 2026