Politika

KURTI NASTAVLJA PROGON SRBA: Masovno hapšenje u Zubinom Potoku

В.Н.

27. 09. 2026. u 10:25

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JUTROS je u opštini Zubin Potok sprovedena policijska operacija pod kodnim nazivom "Dosije 23", tokom koje je tzv. kosovska policija uhapsila devet osoba osumnjičenih za navodno počinjene ratne zločine.

КУРТИ НАСТАВЉА ПРОГОН СРБА: Масовно хапшење у Зубином Потоку

Foto: Printskrin/Jutjub/Drejtesia ne Kosove

Prema zajedničkom saopštenju kancelarije tzv. specijalnog tužilaštva u Prištini i tzv. kosovske policije, akcija je izvedena po nalogu specijalnog tužilaštva, a u njoj su učestvovali pripadnici Direkcije za istragu ratnih zločina, uz podršku drugih specijalnih jedinica tzv. kosovske policije.

- Kao rezultat ove operacije, uhapšeno je devet (9) osoba osumnjičenih za krivično delo 'ratni zločin protiv civilnog stanovništva' - dodaje se u saopštenju.

Navedeno je da će o detaljima u vezi sa operacijom i preduzetim radnjama javnost biti obaveštena kada informacije o tome budu mogle da se objave.

Na području Zubinog Potoka od kraja jula uhapšeni su trojica Srba zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin, a sud privremenih institucija u Prištini odredio im je jednomesečni pritvor.

Tzv. kosovska policija je izvršila upade i pretrese u više sela u opštini Zubin Potok, a prilikom tih upada pojedini Srbi su privođeni i zadržavani bez mogućnosti da kontaktiraju advokata.

Meštani sela u opštini Zubin Potok naveli su da su izloženi otvorenom zastrašivanju i pretnjama novim hapšenjima.

(Kosovo onlajn)

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