Politika

"OVO JE KOMEDIJA..." Đukanović razmontirao CRTU zbog odbijanje debate: Problem je vaš jer ste ogoljeni i što bi svakako pretrpeli katastrofu

В.Н.

27. 09. 2026. u 09:43

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ADVOKAT Vladimir Đukanović reagovao je na navode CRTE koja je odbila učešće u debati sa predsednikom Srbije, na poziv RTS.

ОВО ЈЕ КОМЕДИЈА... Ђукановић размонтирао ЦРТУ због одбијање дебате: Проблем је ваш јер сте огољени и што би свакако претрпели катастрофу

Foto: Printskrin

- Ovo je komedija. Niko ne kapira zašto lažete, jer ste vi apsolutno učesnici izbornog procesa i krajnje ste navijački ostrašćeni. Vaš čovek je član RIK ispred lažne studentske liste u proširenom sastavu. Toliko o vašoj nezavisnosti. Nego, može vas 500 u svakoj emisiji na bilo kom programu da dođe protiv Vučića. Nemamo taj problem, jer uvek će vas pobeđivati. Kako on, tako i svako od nas. Problem je vaš jer ste ogoljeni i što bi svakako pretrpeli u bilo kakvom sučeljavanju mišljenja katastrofu. Javnost bi videla kakvi ste manipulatori i koliko ste šuplji kao lavor - naveo je Đukanović u objavi na Iksu.

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