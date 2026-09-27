NI SRDANOVIĆ, NI CRTA NE SMEJU PREKOPUTA ALEKSANDRA VUČIĆA: Brnabić komentarisala poziv RTS-a na debatu
DOSKORAŠNjA predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se povodom poziva javnog servisa na debatu Aleksandra Vučića, Ilije Srdanovića i CRTE.
- RTS je, čini mi se, iznašao odličan koncept za jednu kvalitetnu i važnu predizbornu debatu. Pozvali su prve sa dve najjače liste - Aleksandra Vučića sa liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, i Iliju Srdanovića sa Studentske liste. Pored njih dvojice, pozvali su predstavnika CRTA da kažu na javnom servisu, pred celom zemljom, šta je to što zameraju - pritisak na glasače, medijska pristrasnost, funkcionerska kampanja, birački spisak.... sve ono o čemu pričaju svakoga dana. Takođe, to bi bila i odlična prilika da od njih čujemo i šta misle o tome što se prostorije univerziteta koriste za izborne štabove, da li je to takođe uzurpacija javnih resursa? Da sve ove stvari kažu čitavoj Srbiji. Činjenica da, izgleda, ni CRTA, ni Ilija Srdanović ne žele da prihvate poziv na debatu govori pre svega da ne smeju da sednu preko puta Aleksandra Vučića i kažu mu u lice sve ono što mu "junački" saspu na društvenim mrežama i iz udobnosti medija, koji su uvek i u svemu saglasni sa njima. Govori, takođe, da CRTA niti veruje u to što priča, niti želi da čuje kontra-argumente, već samo žele da nametnu narativ koji niko i ništa ne sme da pokvari. Što se Srdanovića tiče, govori da oni koji su tu prevaru zvanu Studentska lista osmislili znaju da bi debata bila debakl, te bolje da biciklaju nego da pričaju. Sve u svemu, vikali su "držte vuka", dok im vuk nije došao, a onda "kud koji, mili moji". Veliki borci za slobodu.... - navela je Brnabić na Iksu.
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