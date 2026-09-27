PONOVO POTVRĐEN PLAN "STUDENTSKE LISTE": Srbima iz Republike Srpske oduzeti imovinu i državljanstvo, pa im zabraniti ulazak u Srbiju!
JOŠ jednom je potvrđen plan tzv. "Studentske liste" - svim Srbima iz Republike Srpske oduzeti imovinu koju imaju u Srbiji, oduzeti im državljanstvo i ne dozvoliti da više kroče u Srbiju! Nije ni čudo što tzv. "Studentsku listu" podržavaju oni iz Sarajeva koji se zalažu za ukidanje Republike Srpske!
Nova objava blokadera sakrivenih iza tzv. "Studentske liste" na društvenoj mreži Iks izazvala je burne reakcije većinske Srbije, pa čak i ljudi iz njihovih redova, nakon što je Jovan Rajić poručio da bi, kako je sam naveo, rukovodstvu Republike Srpske konfiskovao imovinu u Srbiji i oduzeo državljanstvo.
Rajić je to napisao komentarišući objavu profila "IZLAZ.com", koja se odnosila na dešavanja u Republici Srpskoj i dolazak studenata iz Srbije.
- Bukvalno bih celom rukovodstvu Republike Srpske odmah 26. oktobra konfiskovao celokupnu imovinu u Srbiji i oduzeo državljanstvo. Ne samo zbog ovoga, nego zbog saučesništva u izbornim prevarama OKG SNS tokom dugog niza godina - napisao je Rajić.
Ovakva poruka otvorila je pitanje koliko daleko mogu da ode mržnja blokadera koja je poslednjih meseci potresala javnost u Srbiji, a sad i kad je reč o odnosima Srbije i Republike Srpske.
Posebno je sporna ideja o oduzimanju imovine i državljanstva, jer bi takve mere, kada bi ih zaista neko predlagao kao državnu politiku, predstavljale izuzetno ozbiljno pitanje.
Rajićeva objava usledila je nakon polemike o studentima iz Srbije koji su boravili u Republici Srpskoj, kao i nakon izjave premijera Republike Srpske, Save Minića, da studenti iz Srbije za održavanje skupa u Banjaluci moraju da dobiju dozvolu policije.
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