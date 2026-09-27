Politika

PONOVO POTVRĐEN PLAN "STUDENTSKE LISTE": Srbima iz Republike Srpske oduzeti imovinu i državljanstvo, pa im zabraniti ulazak u Srbiju!

T.J.

27. 09. 2026. u 11:06

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JOŠ jednom je potvrđen plan tzv. "Studentske liste" - svim Srbima iz Republike Srpske oduzeti imovinu koju imaju u Srbiji, oduzeti im državljanstvo i ne dozvoliti da više kroče u Srbiju! Nije ni čudo što tzv. "Studentsku listu" podržavaju oni iz Sarajeva koji se zalažu za ukidanje Republike Srpske!

ПОНОВО ПОТВРЂЕН ПЛАН СТУДЕНТСКЕ ЛИСТЕ: Србима из Републике Српске одузети имовину и држављанство, па им забранити улазак у Србију!

Foto: Printskrin

Nova objava blokadera sakrivenih iza tzv. "Studentske liste" na društvenoj mreži Iks izazvala je burne reakcije većinske Srbije, pa čak i ljudi iz njihovih redova, nakon što je Jovan Rajić poručio da bi, kako je sam naveo, rukovodstvu Republike Srpske konfiskovao imovinu u Srbiji i oduzeo državljanstvo.

Rajić je to napisao komentarišući objavu profila "IZLAZ.com", koja se odnosila na dešavanja u Republici Srpskoj i dolazak studenata iz Srbije.

- Bukvalno bih celom rukovodstvu Republike Srpske odmah 26. oktobra konfiskovao celokupnu imovinu u Srbiji i oduzeo državljanstvo. Ne samo zbog ovoga, nego zbog saučesništva u izbornim prevarama OKG SNS tokom dugog niza godina - napisao je Rajić.

Ovakva poruka otvorila je pitanje koliko daleko mogu da ode mržnja blokadera koja je poslednjih meseci potresala javnost u Srbiji, a sad i kad je reč o odnosima Srbije i Republike Srpske.

Posebno je sporna ideja o oduzimanju imovine i državljanstva, jer bi takve mere, kada bi ih zaista neko predlagao kao državnu politiku, predstavljale izuzetno ozbiljno pitanje.

Rajićeva objava usledila je nakon polemike o studentima iz Srbije koji su boravili u Republici Srpskoj, kao i nakon izjave premijera Republike Srpske, Save Minića, da studenti iz Srbije za održavanje skupa u Banjaluci moraju da dobiju dozvolu policije.

Foto: Printskrin

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