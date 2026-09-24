"POSEBNO NAS RADUJE ŠTO ĆE SEVERNA MAKEDONIJA UČESTVOVATI NA EKSPU: Vučić razgovarao sa Hristijanom Mickoskim tokom zasedanja GO UN

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Vlade Republike Severne Makedonije Hristijanom Mickoskim, tokom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

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- Dobar i otvoren razgovor sa premijerom @hristijan_mickoski o tradicionalno prijateljskim odnosima Srbije i Severne Makedonije, značaju regionalne saradnje i stabilnosti, kao i o našem evropskom putu.

Srbija želi najbolje odnose sa Severnom Makedonijom, a tokom susreta smo razmenil mišljenja o daljem unapređenju bilateralnih veza, posebno u oblasti ekonomije, energetike, infrastrukture i povezivanja. Severna Makedonija je važan ekonomski partner naše zemlje, a postoji značajan prostor da dodatno unapredimo trgovinsku i investicionu saradnju.

Posebno nas raduje što će Severna Makedonija učestvovati na Specijalizovanoj izložbi #EXPO2027 u Beogradu, što će biti još jedna prilika za dodatno povezivanje naših naroda, privreda i institucija. - poručio je Vučić.