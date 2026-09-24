Politika

U NAREDNIM DANIMA RAZGOVARAĆU SA PUTINOM: Vučić o velikim razgovorima koje je imao, ali i o predstojećim

В.Н.

24. 09. 2026. u 21:27

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Njujorka uz analizu geopolitičkih zbivanja i velikih promena koje nastupaju.

У НАРЕДНИМ ДАНИМА РАЗГОВАРАЋУ СА ПУТИНОМ: Вучић о великим разговорима које је имао, али и о предстојећим

Foto: Printscreen

 - To je ogromna razlika. A zamsilite između SAD i Kine i Evropljana - to je 6 do 8 godina. A onda dolaze svi ostali, toliko su Kina i Amerika iznad svih ostalih - kaže on.

 - Imao sam dobar razgovor sa Vadefulom, on je moj stari drug i verujem da će posle izbora Srbija moći da gradi još bolje odnose sa Nemačkom. Vrlo dobar razgovor sa Lavrovim, u narednim danima imaću razgovor i sa Putinom - dodao je Vučić.

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