U NAREDNIM DANIMA RAZGOVARAĆU SA PUTINOM: Vučić o velikim razgovorima koje je imao, ali i o predstojećim
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Njujorka uz analizu geopolitičkih zbivanja i velikih promena koje nastupaju.
- To je ogromna razlika. A zamsilite između SAD i Kine i Evropljana - to je 6 do 8 godina. A onda dolaze svi ostali, toliko su Kina i Amerika iznad svih ostalih - kaže on.
- Imao sam dobar razgovor sa Vadefulom, on je moj stari drug i verujem da će posle izbora Srbija moći da gradi još bolje odnose sa Nemačkom. Vrlo dobar razgovor sa Lavrovim, u narednim danima imaću razgovor i sa Putinom - dodao je Vučić.
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