"NE RAZUMEM LJUDE U AMERICI ŠTO KRITIKUJU SUSRET TRAMPA SA SIJEM" Vučić: Za nas je važno da taj sastank prođe dobro kao i za ceo svet

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Njujorka istakavši da postoje dve supersile Kina i SAD.

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Kaže da postoje 2 supersile SAD i Kina.

- Sve ostalo su regionalni igrači. Te dve zemlje se takmiče, ali će morati da postignu pravile u ograničavanju moći i veštačke inteligencije. To je glavna tema njihovog samita. Ne razumem ljude u SAD, zbog čega kritikuju Trampa zbog susreta sa Sijem, reč kompromis više nikomen ije lepa i u eri društvenih mreža, ludo ponašanje dobija podršku, ništa više ne razumem. Za nas je važno da taj sastank prođe dobro kao i za ceo svet, ali svi osluškuju šta se dešavau Vašingtonu. Svi smo mali u odnosu na njih, sudbina sveta se odlučuje danas na samitu Trampa i Sija. Sve imaju u svojim rukama - kaže Vučić.

Kaže da je 3 do 6 meseci razlika između Kine i SAD i da je to velika razlika.