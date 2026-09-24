"NE RAZUMEM LJUDE U AMERICI ŠTO KRITIKUJU SUSRET TRAMPA SA SIJEM" Vučić: Za nas je važno da taj sastank prođe dobro kao i za ceo svet
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Njujorka istakavši da postoje dve supersile Kina i SAD.
Kaže da postoje 2 supersile SAD i Kina.
- Sve ostalo su regionalni igrači. Te dve zemlje se takmiče, ali će morati da postignu pravile u ograničavanju moći i veštačke inteligencije. To je glavna tema njihovog samita. Ne razumem ljude u SAD, zbog čega kritikuju Trampa zbog susreta sa Sijem, reč kompromis više nikomen ije lepa i u eri društvenih mreža, ludo ponašanje dobija podršku, ništa više ne razumem. Za nas je važno da taj sastank prođe dobro kao i za ceo svet, ali svi osluškuju šta se dešavau Vašingtonu. Svi smo mali u odnosu na njih, sudbina sveta se odlučuje danas na samitu Trampa i Sija. Sve imaju u svojim rukama - kaže Vučić.
Kaže da je 3 do 6 meseci razlika između Kine i SAD i da je to velika razlika.
Preporučujemo
PETKOVIĆ O BANjSKOJ: Trojica Srba nikada neće biti teroristi - Priština duguje odgovore
24. 09. 2026. u 14:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)