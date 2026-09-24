Politika

GOSPOĐA "STUDENTKINJA" ZAMUCKUJE, DOK BRNABIĆ NJOME BRIŠE POD: Studentska lista pokazala što Srdanović beži od Vučića (VIDEO)

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

24. 09. 2026. u 21:04

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APSOLUTNA dominacija Ujedinjene Srbije na N1!

ГОСПОЂА СТУДЕНТКИЊА ЗАМУЦКУЈЕ, ДОК БРНАБИЋ ЊОМЕ БРИШЕ ПОД: Студентска листа показала што Срдановић бежи од Вучића (ВИДЕО)

N1 printskrin

Studentska lista pokazala zašto je Srdanović pobegao od Vučića!

Ana Brnabić nabraja činjenice, a gospođa “studentkinja” kaže: "E pa ovo je razlog zašto ne treba prihvatati razgovor!

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