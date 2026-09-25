ENERGETSKI ŠOK TRESE EVROPU: Gas eksplodirao iznad 75 evra, Brent pao na 105 dolara po barelu

CENA nafte Brent se danas kreće oko 105 dolara po barelu, fjučersi gasa na evropskoj berzi TTF se prodaju za više od 75 evra po megavat-satu, dok su evropski berzanski indeksi uglavnom u plusu.

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Fjučersi na severnomorsku naftu Brent za novembarsku isporuku pali su 1,53 odsto, na 104,97 dolara po barelu, dok je cena američke nafte WTI za novembar smanjena 2,21 odsto, na 92,52 dolara, preneo je CNBC.

Cene su pale nakon izveštaja da američki i iranski pregovarači u Njujorku razgovaraju o sporazumu kojim bi postepeno mogao da okonča sukob na Bliskom istoku.

Rojters je prethodno objavio, pozivajući se na visokog iranskog zvaničnika, da bi najrealniji put ka dogovoru bio da Iran omogući plovidbu kroz Ormuski moreuz u zamenu za okončanje američke pomorske blokade.

Sličan pristup bio je dogovoren u Memorandumu o razumevanju koji su Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali 17. juna, ali je sporazum ubrzo propao, nakon čega su borbe obnovljene. Nije jasno šta se promenilo u odnosu na prethodne pregovore niti da li bi novi razgovori mogli da dovedu do trajnog dogovora. Evropski fjučersi gasa za oktobar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 75,3 evra za megavat-sat. Nemački berzanski indeks DAX, prema podacima u 9.30 sati, porastao je za 0,58 odsto, francuski CAC 40 za 0,24 odsto, britanski FTSE 100 za 0,47 odsto, dok je moskovski IMOEX u padu za 0,84 odsto.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,13825 dolara. Cena zlata je porasla na 4.275,23 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice pala na 6,9252 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg). Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u četvrtak pao za 0,31 odsto na 51.349,98 poena, S&P 500 za 0,02 odsto na 7.704,13 poena, a Nasdak (Nasdaq) neznatno porastao za 0,01 odsto na 29.939,37 poena.