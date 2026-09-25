ELITISTIČKA AROGANCIJA BLOKADERKE NIKOLIĆ! Optužuje Brnabićevu da nastupa sa pozicije moći, pa kaže: Ana, pali ste!
BLOKADERSKA političarka Mirjana Nikolić koja se suočila sa Anom Brnabić u debati na N1, nastupila je arogantno, ali na kraju je brutalno pregažena argumentima predsednice Narodne skupštine Republike Srbije.
Debatu o obrazovanju obeležila je polemika između Ane Brnabić i Mirjane Nikolić o stanju u obrazovnom sistemu, studentskim blokadama i odgovornosti institucija.
Brnabić je tokom debate ukazala sagovornici da je tokom blokada bilo uskraćeno pravo na obrazovanje delu studenata i pozvala se na odredbe Ustava i Zakona o visokom obrazovanju.
U završnici debate, Nikolić je sa izraženom arogancijom svojstvenoj blokaderskoj "eliti" ocenila da Brnabić nema neposredno iskustvo rada u obrazovanju.
- Poznavajući obrazovni sistem Srbije, odlučila se da studira u inostranstvu… Za razliku od vas koja nikada niste imali iskustva u obrazovanju in vivo, da budete profesor, da budete upravljač i tako dalje, nažalost kao profesor moram da vam kažem: Ana, pali ste. Pali ste na ispitu i možemo se videti možda u oktobarskom - rekla je Nikolić.
Brnabićeva je upozorila da je reč o još jednoj uvredi tokom debate.
Tokom debate otvorena su i različita pitanja rada škola i fakulteta, studentskih blokada, prava na obrazovanje, postupanja univerzitetskih organa, kao i odnosa države prema nastavnicima, profesorima i studentima, a Brnabićeva je toku iste potpuno "izdominirala" snagom svojih argumenata.
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