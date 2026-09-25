Politika

ELITISTIČKA AROGANCIJA BLOKADERKE NIKOLIĆ! Optužuje Brnabićevu da nastupa sa pozicije moći, pa kaže: Ana, pali ste!

В.Н.

25. 09. 2026. u 08:03

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BLOKADERSKA političarka Mirjana Nikolić koja se suočila sa Anom Brnabić u debati na N1, nastupila je arogantno, ali na kraju je brutalno pregažena argumentima predsednice Narodne skupštine Republike Srbije.

ЕЛИТИСТИЧКА АРОГАНЦИЈА БЛОКАДЕРКЕ НИКОЛИЋ! Оптужује Брнабићеву да наступа са позиције моћи, па каже: Ана, пали сте!

Foto: Printskrin/N1

Debatu o obrazovanju obeležila je polemika između Ane Brnabić i Mirjane Nikolić o stanju u obrazovnom sistemu, studentskim blokadama i odgovornosti institucija.

Brnabić je tokom debate ukazala sagovornici da je tokom blokada bilo uskraćeno pravo na obrazovanje delu studenata i pozvala se na odredbe Ustava i Zakona o visokom obrazovanju. 

U završnici debate, Nikolić je sa izraženom arogancijom svojstvenoj blokaderskoj "eliti" ocenila da Brnabić nema neposredno iskustvo rada u obrazovanju.

- Poznavajući obrazovni sistem Srbije, odlučila se da studira u inostranstvu… Za razliku od vas koja nikada niste imali iskustva u obrazovanju in vivo, da budete profesor, da budete upravljač i tako dalje, nažalost kao profesor moram da vam kažem: Ana, pali ste. Pali ste na ispitu i možemo se videti možda u oktobarskom - rekla je Nikolić.

Brnabićeva je upozorila da je reč o još jednoj uvredi tokom debate.

Tokom debate otvorena su i različita pitanja rada škola i fakulteta, studentskih blokada, prava na obrazovanje, postupanja univerzitetskih organa, kao i odnosa države prema nastavnicima, profesorima i studentima, a Brnabićeva je toku iste potpuno "izdominirala" snagom svojih argumenata.

BONUS VIDEO:

Vučić bio u pravu: Blokaderi već pričaju kako je vlast blokirala fakultete

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