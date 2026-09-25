BLOKADERSKA SIVA EMINENCIJA BOJAN PAJTIĆ ZAKUKAO: Ne treba više da idemo na duele sa SNS, izgubićemo svaki put
ŠEF studentske liste Bojan Pajtić, posle debakla koji je studentska lista sinoć doživela u duelu na N1, poručio je na društvenoj mreži i Iks da blokaderi ne bi trebalo više da učestvuju u duelima sa SNS.
- Nisu ovi izbori programski dijalog između torijevaca i laburista, već borba da se monstrumi, lopovi, lažovi i prostaci sklone s vlasti koju su oteli građanima. Njihovima imponuje vika i prostakluk, pristojan svet to prezire. Kad je primitivac vulgaran, njegovi mu aplaudiraju. Ako mu naš kandidat odgovori istom merom, vulgarno - prezreće ga sopstveni birači. Ako odgovori pristojno - delovaće impotentno. Treba ostaviti valjanje u blatu onima kojima je to prirodni habitat. Neka se valjaju sami - naveo je Pajtić.
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