ŠTA MU BI? Evo šta je Srbin na klupi Grčke uradio nakon gola za pobedu
Fudbalska reprezentacija Grčke savladala je Srbiju na stadionu „Rajko Mitić“ golom u samoj završnici meča, a kamere su nakon odlučujućeg pogotka zabeležile nesvakidašnju reakciju gostujućeg selektora Ivana Jovanovića.
Nakon što je sevnula kontra i napadač gostiju obezbedio tri boda Grcima, srpski stručnjak na klupi Helena nije mogao da sakrije ogromnu tenziju.
Kamere su ga usnimile kako nekoliko trenutaka posle gola, vidno uzbuđen, sam sebi u bradu izgovara: "Je**m ti fudbal, da ti je**m".
Pored ove burne reakcije, Jovanović je privukao veliku pažnju javnosti i pre samog prvog zvižduka. Na konferenciji za medije je otvoreno odgovorio na pitanje da li je pevao himnu "Bože pravde".
– Naravno da sam pevao himnu, to uopšte nije trebalo da me pitate! Otkad je bilo izvlačenje imao sam čudan osećaj. Emocije je u ovakvim situacijama teško uskladiti. Igrale su dve tradicionalno prijateljske zemlje, ja sam u Grčkoj dugo, ali sam živeo kod nas tokom bombardovanja i znam koliko su oni tada bili uz nas – izjavio je Jovanović, naglasivši da je atmosfera na stadionu bila fer, korektna i pozitivna sa obe strane.
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