Bolesno! "Ludi Srbin" oženio bivšu suprugu svog dugogodišnjeg pomoćnika
Jedan od najboljih košarkaških trenera svih vremena Greg Popovič (77) odlučio je da se oženi pod "stare dane".
Prema pisanju američkih medija, Popovič je oženio Meri Bart Budenholcer, inače bivšu ženu trenera Majka Budenholcera - njegovog dugogodišnjeg pomoćnika u San Antoniju.
Svadba je održana 16. septembra u Teksasu, uz mali broj gostiju, a nije poznato koliko dugo su njih dvoje bili u vezi.
Kako se navodi, viđeni su zajedno na jednoj utakmici prošle sezone, ali tada niko nije mogao ni da pretpostavi da se sprema svadba.
Njih dvoje se poznaju naravno godinama, pošto je Majk Budenholcer godinama bio asistent Grega Popoviča. Preciznije, bilo je to od 1996. do 2013. godine, posle čega je samostalno vodio Atlantu, Milvoki i Finiks. Četiri puta je osvajao prsten sa Spursima kao pomoćnik, a onda i jednom kao glavni trener 2021. godine, u Milvokiju.
Budenholcer se razveo od supruge 2016. godine, dok je Gregu Popoviču 2018. godine preminula supruga Erin. Očigledno je da se u međuvremenu razvila romansa, dok je i Majk Budenholcer sada u srećnoj vezi.
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