Oglasio se fudbaler koji je pružio podršku OVK teroristima
Duel između tzv. Kosova i Republike Irske u B divitiji Lige nacija protekao je u znaku podrške bivšim liderima tzv. OVK, koji su nedavno prvostepeno osuđeni za ratne zločine u Hagu.
Domaćin je sa 1:0 slavio u Prištini, a jedini pogodak postigao je Vedat Murići u 83. minutu. Posle gola, Murići je pokazao majicu sa porukom „Pravda za oslobodioce“, dok je na drugoj strani pisalo „Ne u moje ime“. Fotografije sa utakmice potvrđuju da je Murići tokom proslave pokazao poruku podrške.
A nakon meča Vedat Murići je izjavio da pobedu posvećuje "oslobodiocima i bivšim vođama Oslobodilačke vojske Kosova", koji su prošle nedelje osuđeni na ukupno 81 godinu zatvora.
- Imajući u vidu da smo započeli novi ciklus Lige nacija, ova pobeda je veoma važna. Znali smo koje su slabe tačke Irske. Imali smo kontrolu nad igrom, stvorili smo mnogo šansi, naročito u prvom poluvremenu. Ali najvažnija je pobeda. Čestitam ekipi, stručnom štabu reprezentacije i navijačima, kojima svaka čast na velikoj podršci. Ovu pobedu posvećujemo oslobodiocima i čelnicima OVK“, rekao je Murići.
On je istakao da je snaga tima „u grupi“.
- Rekao sam saigračima da kada igramo jedni za druge, uspeh dolazi sam po sebi. Danas je bila važna pobeda, nije bilo bitno ko postiže gol. Ali meni gol za reprezentaciju uvek pruža veće zadovoljstvo nego gol za klub. Pobedu smo zaslužili kao tim – ne kao Vedat, već kao tim“, rekao je Murići.
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