„NE ČAČKAJTE RUSKOG MEDVEDA“ Le Pen upozorila Francusku na opasnu igru sa nuklearnom silom
KANDIDAT za predsednika Francuske, lider poslaničke grupe Nacionalno okupljanje Marin Le Pen upozorila je Francusku na opasnost od sukoba sa Rusijom, podsetivši da je Rusija nuklearna sila.
Ona je takođe pozvala da se situacija ne dovodi do opasne tačke, upotrebivši pritom poređenje sa medvedom koji je izašao iz jazbine.
- Podsećam vas da je Rusija nuklearna sila. Volela bih da vidim te sitne markize iz pariskih salona koji raspravljaju o potrebi za ratom sa Rusijom. Lično ne želim da Francuska ratuje ni sa jednom nuklearnom silom - rekla je Le Pen.
Ona je podsetila na reči političara iz Napoleonovog doba Šarla Talerana, koji je govorio da zna hiljadu načina da „natera ruskog medveda da izađe iz jazbine“, ali nijedan kako da ga vrati nazad.
Ona je dodala da ni savremena Francuska možda neće pronaći način da to učini.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je nedavno da se Rusija kategorički ne slaže i da ne prihvata tvrdnje Marin Le Pen i Žordana Bardele, da Moskva preti Parizu kako bi uticala na njegovu politiku.
Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev takođe je konstatovao da je stranka koju predvodi Le Pen postala rusofobična, nakon što je ona nazvala preuzimanje ruske kontrole nad imovinom „Ašana“ „neprijateljskim postupcima“.
On je podsetio da je Francuska uvela sankcije protiv hiljada Rusa, kao i da nastavlja da isporučuje rakete Kijevu.
(Sputnjik)
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