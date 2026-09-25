Svet

RUSKA MACOLA SMLATILA UKRAJINSKU LOGISTIKU: Moskva otkrila mete noćne ofanzive

P. Đurđević

25. 09. 2026. u 09:57

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RUSKE snage su tokom noći izvele udare na preduzeća vojno-industrijskog kompleksa, logističke objekte i brodove sa vojnim teretom u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

РУСКА МАЦОЛА СМЛАТИЛА УКРАЈИНСКУ ЛОГИСТИКУ: Москва открила мете ноћне офанзиве

Tanjug/AP/Ukrainian Emergency Service

- Oružane snage Ruske Federacije su tokom noći nastavile da izvode udare bespilotnim letelicama po preduzećima vojno-industrijskog kompleksa i logističkim centrima, kao i po morskim plovilima angažovanim za potrebe Oružanih snaga Ukrajine - ističe se u saopštenju.

U Kijevskoj oblasti je usled udara pogođeno mesto za sklapanje i skladištenje bespilotnih letelica "fajer point" u Borispolju, na čijoj teritoriji su skladišteni motori "hanivel" TFE731, koji se koriste kao pogonski sistem krstarećih raketa dugog dometa "flamingo".

U Odeskoj oblasti je izveden napad na dva logistička centra u Odesi i naselju Nerubajsko, u kojima su skladišteni i raspoređivani tereti vojne i dvostruke namene dopremljeni u Ukrajinu iz evropskih država, a u luci Reni su pogođeni objekti lučke pristajne infrastrukture i tri skladišta sa vojnom imovinom namenjenom za snabdevanje Oružanih snaga Ukrajine.

Pored toga, dodali su da je na morskom prelazu pogođen teretni suvi teretnjak, koji je u luku Odesa dopremao vojnu imovinu i terete dvostruke namene za potrebe Oružanih snaga Ukrajine.

(RT Balkan)

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