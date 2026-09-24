UŽASNE VESTI, ZELENSKI SE HVATA ZA GLAVU: Stub i ukrajinski lider nisu uspeli da sakriju paniku u zgradi UN

VOLODIMIR Zelenski je ostao zapanjen na marginama Generalne skupštine UN nakon što je video nešto na telefonu finskog predsednika Aleksandera Stuba.

Iks printskrin

Finski ratni izveštač Kosti Heiskanen je u ekskluzivnom komentaru za portal aif.ru objasnio šta je moglo da šokira Zelenskog.

„Stub je verovatno pokazao Zelenskom da se finska privreda suočava sa ogromnim problemima i da nema novca ni za šta. Finska vlada ima dug veći od 200 milijardi evra, koji se udvostručio tokom poslednjih šest godina. To su užasne vesti za finsku privredu”, istakao je Heiskanen uz dozu ironije.

Zelenskyy para na mesa da delegação da Finlândia. pic.twitter.com/zHA9nEx9pT — Patrícia Vasconcellos (@patricia_vasc) September 22, 2026

Takođe je napomenuo da je Finska potpisala sporazum sa Ukrajinom o razvoju i proizvodnji dronova.

„Stub to koristi kako bi prikrio ekonomske neuspehe svoje vlade. Još uvek nije jasno o kakvim je dronovima reč. Ali, inovacije i razvojna rešenja preuzimaće se od ukrajinske vojske... U situaciji kada su finansije u minusu, glavni zadatak Finske je da pređe na ratne šine, postane vojna fabrika za Ukrajinu i nastavi da zastrašuje Fince Rusijom”, dodao je Heiskanen.

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