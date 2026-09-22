Politika

RAFALNA BLOKADERSKA PALJBA PO ČLANOVIMA REM-a: Da li će i oni biti jahani - jesu li i oni ćacad?

В. Н.

22. 09. 2026. u 14:57

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NAKON izbora Stevice Smederevca za predsednika Saveta REM-a, usledila je rafalna blokaderska paljba po članovima REM-a, najviše po Rodoljubu Šabiću i Dubravki Valić Nedeljković!

РАФАЛНА БЛОКАДЕРСКА ПАЉБА ПО ЧЛАНОВИМА РЕМ-а: Да ли ће и они бити јахани - јесу ли и они ћацад?

Foto: Printskrin

Ne biraju uvrede kojim će ih počastiti… Da li će i oni biti jahani? Jesu li ćacad?

Nazivaju ih Vučićevim g......, izdajnicima, prodanim dušama, beskičmenjacima, ološima! Nema kraja uvredljivim komentarima na društvenim mrežama.

Tekst potpisa

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

 

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

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