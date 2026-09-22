RAFALNA BLOKADERSKA PALJBA PO ČLANOVIMA REM-a: Da li će i oni biti jahani - jesu li i oni ćacad?

NAKON izbora Stevice Smederevca za predsednika Saveta REM-a, usledila je rafalna blokaderska paljba po članovima REM-a, najviše po Rodoljubu Šabiću i Dubravki Valić Nedeljković!

Foto: Printskrin

Ne biraju uvrede kojim će ih počastiti… Da li će i oni biti jahani? Jesu li ćacad?

Nazivaju ih Vučićevim g......, izdajnicima, prodanim dušama, beskičmenjacima, ološima! Nema kraja uvredljivim komentarima na društvenim mrežama.

Tekst potpisa

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin