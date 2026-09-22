VUČIĆ GOST DNEVNIKA 2: Predsednik se večeras obraća naciji uoči sutrašnje sednice Generalne skupštine UN

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na samitu u Njujorku, gde je naglasio važnost dijaloga i saradnje u vremenu globalnih izazova.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/bs

Tokom boravka u Njujorku, predsednik Srbije očekuje niz bilateralnih sastanaka s američkim i evropskim zvaničnicima, te liderima azijskih zemalja. Večeras će govoriti za Dnevnik RTS-a iz Njujorka u 19.30.

- Potrebni su nam odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis - poručio je Vučić na Instagramu, ističući neophodnost dosledne primene međunarodnog prava za trajni mir.

Vučić učestvuje na samitu "Partnerstvo za multilateralizam, međunarodno pravo, mir i prosperitet", koji su organizovali predsednici Evropskog saveta, Kenije i premijer Kanade. Uoči otvaranja generalne debate u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine UN, Vučić je naglasio ulogu UN u očuvanju prostora za mirno rešavanje sporova.

Vučić je ponovio da Srbija ostaje posvećena poštovanju međunarodnog prava i Povelje Ujedinjenih nacija, jer samo tako možemo graditi pravedniji i bezbedniji svet.

(Telegraf.rs)

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