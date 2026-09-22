"NE BI MU BILO LAKO" Jovanović o Srdanoviću i odbijenom duelu sa Vučićem

PREDSEDNIK Novog DSS-a poručio je da nosilac Studentske liste nije trebalo da odbije televizijsko sučeljavanje sa Aleksandrom Vučićem, a zatim je žestoko kritikovao Jovu Bakića i opozicione lidere koji su se povukli iz izborne trke

foto: printskrin/ twitter/@LaziDetektor

Predsednik Novog DSS-a Miloš Jovanović ocenio je da je nosilac Studentske liste Ilija Srdanović trebalo da prihvati televizijski duel sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Govoreći u podkastu kod Vove Lučića, Jovanović je poručio da odbijanje političkih duela nije dobar potez, ističući da Vučićeve debatne i političke sposobnosti ne treba potcenjivati.

– Mislim da nije dobro odbijati duele – rekao je Jovanović.

On je podsetio da je i ranije, kada je deo opozicije tvrdio da Vučić „ne sme na TV duel“, zastupao drugačiji stav.

– Ljudi, predsednik države nigde ne ide na TV duel. Pritom je Vučić išao na toliko TV duela, nema on problem s TV duelima. Sad kad ne bude predsednik, može da ide – kazao je lider Novog DSS-a.

Iako je naglasio da o Vučićevoj politici misli „sve najgore“, Jovanović je priznao da predsednika Srbije ne bi bilo lako pobediti u televizijskom sučeljavanju.

– Da li je prevejan? Da li je perfidan? Da li ume da bude pokvaren? Da li ume sve to? Bolje nego ja, bolje nego bilo ko – rekao je.

Na pitanje kako bi Vučić prošao u eventualnom televizijskom duelu, Jovanović je odgovorio:

– Da li bi ga olako bilo ko dobio u TV duelu? Nisam siguran.

Dodao je da bi on lično takav poziv prihvatio bez razmišljanja.

– Ja bih otišao na TV duel, ne bih trepnuo. A sad da mi kažete da li bih ga razbio, zgazio... Nemojte da potcenjujete – poručio je Jovanović.

Na kraju je direktno ocenio da je Srdanović pogrešio kada je odbio predloženo sučeljavanje.

– Ja mislim da je gospodin Srdanović trebalo da prihvati. Da li bi mu bilo lako? Ne bi – zaključio je.

Srdanović je prethodno potvrdio da neće prihvatiti duel sa Vučićem, uz obrazloženje da je, prema njegovoj oceni, takva ponuda posle 15 godina „zakasnela“ i da ne postoji garancija da bi bila reč o stvarnom dijalogu. Istovremeno je najavio da će kandidati Studentske liste učestvovati u debatama o oblastima za koje su stručni.

Da je Srdanović odbio televizijsko sučeljavanje prethodno je saopštio i Vučić, navodeći da je želeo debatu o programima, planovima i viziji budućnosti Srbije.

„Zahtev da se drugi povuku pokazuje slabost“

Jovanović je zatim uputio niz oštrih kritika na račun Studentske liste, ali i dela opozicije koji je odlučio da joj prepusti politički prostor.

Ocenio je da zahtevi da se drugi učesnici izbora povuku ili bezuslovno podrže jednu listu predstavljaju znak političke slabosti.

– Mislim da je to dosta slabašno. Kad od nekog tražite da se povuče ili da vas podrži na silu, pokazujete slabost. Ne pokazujete ništa drugo nego slabost – rekao je.

Takav pristup nazvao je „slabašnim, kukavičkim zahtevom“, ističući da se podrška birača mora izboriti u političkoj konkurenciji.

– Kad bih ja u životu išao tako što svima tražim da se povuku, pa onda ja dođem kao Zdravko Čolić na žurku – ne biva. To ne ide tako u životu. Za sve se borite i nema šta da tražite da se drugi sklone, nego se izborite u konkurenciji – poručio je Jovanović.

„Ne znaju ni ko radi u MUP-u ni kako funkcioniše služba“

Predsednik Novog DSS-a doveo je u pitanje i političko iskustvo ljudi okupljenih oko Studentske liste, navodeći da među njima ima kandidata koji ne poznaju način funkcionisanja državnog aparata.

– Oni ne znaju ni ko radi u MUP-u, ni ko je u službi, ni kako stvari funkcionišu. Nije to dovoljno što ima tu dobrih ljudi, ima i manje dobrih, da se razumemo – rekao je Jovanović.

Jovu Bakića nazvao „propalim političarem“

Posebno se osvrnuo na profesora Jovu Bakića, osporavajući tvrdnje da se na Studentskoj listi nalaze isključivo ljudi koji se ranije nisu bavili politikom.

– Jovo Bakić je pokušao da se bavi politikom, pravio stranke. Znate to kad su oni rekli: „Biće svako ko se nije bavio politikom“ – pa nije tačno. Evo ga Jovo Bakić, i te kako se bavio. I formalno je osnivao stranke, pa nikom ništa – kazao je Jovanović.

Potom je dodao:

– Mislim, on je u tom smislu propali političar.

Jovanović: Aleksić, Ćuta i Parandilović završili političke karijere

Ništa blaži nije bio ni prema delu parlamentarne opozicije koji je odlučio da se povuče pred Studentskom listom.

– Kad kažete da neko drugi može da radi vaš posao bolje nego vi, vi ste taj posao za vijeki vjekova izgubili, s pravom – rekao je Jovanović.

Prema njegovoj oceni, takvim potezima Miroslav Miki Aleksić, Aleksandar Jovanović Ćuta i Miloš Parandilović praktično su okončali svoje političke karijere.

– Gospodin Miki Aleksić, gospodin Ćuta Jovanović, moj prezimenjak, i gospodin Miloš Parandilović svoje političke karijere su završili. Valjda nemaju iluziju s tim u vezi? Završili su ih, kao i gospodin Lazović ili Dobrica Veselinović. Oni mogu odmah da traže drugi posao – kazao je.

Jovanović je odluku pojedinih lista da se povuku povezao i sa nedostatkom političke hrabrosti.

– Dolazimo do ne samo praktične politike, nego do istorijskih trenutaka gde treba da skupite ono što, nije to nikakav seksizam, ali što se ranije govorilo, što muškarci nose između nogu – rekao je, dodajući da govori o karakteru i hrabrosti, a ne o polu.

– Videli smo ove liste koje su se povukle, one su tipičan primer odsustva te vrste hrabrosti – zaključio je Miloš Jovanović.

(24sedam)