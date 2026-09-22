Politika

SKANDALOZNA IZJAVA Blokaderka iz RIK-a već proglasila izbore neregularnim, ko god da pobedi

В. Н.

22. 09. 2026. u 13:47

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PREDSTAVNICI blokadera očigledno već pripremaju teren za osporavanje izbornih rezultata, bez obzira na to šta građani odluče na biralištima!

СКАНДАЛОЗНА ИЗЈАВА Блокадерка из РИК-а већ прогласила изборе нерегуларним, ко год да победи

Foto: Printskrin

Gostujući u emisiji Danice Vučenić, pravnica Sofija Mandić, članica Republičke izborne komisije,  unapred je ocenila da će izbori biti neregularni, ko god da bude proglašen za pobednika.

Na pitanje da li će prihvatiti zvanične, institucionalne rezultate izbora, Mandićeva je iznela stav koji pokazuje da blokaderi već sada dovode u pitanje izborni proces:

– To je jako teško pitanje, zato što će ovi izbori, po mom skromnom mišljenju, sa stanovišta procesa biti neregularni, ko god da pobedi na papiru. Ali to je sada naša velika muka, što mi ne možemo da kažemo: ako na tom papiru, 25. uveče, nekom preliminarnom papiru, stoji da je pobedila Srpska napredna stranka, da su onda izbori pokradeni, a ako je pobedila studentska lista, da nisu. Dakle, ti izbori će svakako biti neregularni – poručila je predstavnica blokadera u RIK-u.

Ovakva tvrdnja pokazuje da blokaderska lista unapred stvara osnov za osporavanje rezultata izbora. Time se otvara prostor da eventualni poraz predstave kao posledicu navodnih nepravilnosti, umesto da prihvate odluku birača.

Mandićeva je potom iznela optužbe na račun državnih institucija, dok je odgovornost opozicije i blokadera unapred stavila u drugi plan. Takav pristup ostavlja utisak da bi za njih izborni rezultat bio prihvatljiv jedino ukoliko bi išao u korist blokaderske liste.

Kada predstavnik opozicije u samom RIK-u unapred proglašava izborni proces neregularnim, takve poruke ozbiljno podrivaju poverenje u institucije i stvaraju atmosferu u kojoj se volja građana prihvata samo ako odgovara jednoj političkoj strani.

(24sedam)

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