VUČIĆ NA PRIJEMU KOD GUTEREŠA U SEDIŠTU UN: Za Srbiju je važno da na svakom mestu jasno iznese svoje stavove

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas na prijem koji u zgradi Ujedinjenih nacija u Njujorku priređuje generalni sekretar UN-a Antonio Gutereš u čast šefova delegacija, uoči početka Generalne skupštine.

Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

Na Instagramu je predsednik Srbije naveo da je prijem prilika za brojne susrete i razgovore sa liderima i predstavnicima država iz svih delova sveta.

- Za Srbiju je važno da na svakom mestu jasno iznese svoje stavove, predstavi svoje interese i razgovara sa svima o pitanjima koja određuju budućnost naših zemalja i međunarodnih odnosa - istakao je Vučić.

Naveo je da Srbija nastavlja da vodi odgovornu i samostalnu politiku, štiteći svoje interese i jačajući svoju poziciju u svetu.

Po završetku prijema počinje generalna debata u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja će trajati do 28. septembra.

Oko 130 šefova država i vlada lično će prisustvovati Visokoj nedelji u sedištu Svetske organizacije u Njujorku kako bi uputili svoju poruku svetu, a svetski lideri govoriće o globalnim izazovima i prioritetima pod temom "Obnavljanje poverenja, upravljanje transformacijom: Ujedinjene nacije koje služe svima".

Predsednik Vučić učestvovaće na 81. zasedanju GS UN i obratiće se učesnicima u sredu, 23. septembra, a tokom boravka u Njujorku imaće bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice.

Predsedavajući 81. zasedanja Generalne skupštine UN, koje je počelo 8. septembra, je Halilur Rahman iz Bangladeša, novi predsednik GS UN koji je na tu funkciju izabran u junu. On će danas otvoriti opštu debatu i obratiti se učesnicima, a prethodno će generalni sekretar UN Antonio Gutereš predstaviti izveštaj o radu Organizacije.

Brazil je, po tradiciji koja datira od 10. zasedanja Generalne skupštine 1955. godine, prva država članica čiji predstavnik govori u opštoj debati, uz izuzetke 1983. i 1984. godine, a sutra će to biti predsednik Luiz Inasio Lula da Silva.

Sjedinjene Američke Države, kao zemlja domaćin, druga su država članica čiji će se predstavnik, predsednik Donald Tramp, obratiti prisutnima.

Redosled za ostale države određuje se prema nivou zastupljenosti, preferencijama i drugim kriterijumima, uključujući geografski raspored, navedeno je na sajtu UN.

(Tanjug)