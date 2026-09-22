KNEŽEVIĆ: Svi crnogorski kapaciteti usmereni na rušenje Srbije, Srbija će na izborima imati DPS u liku Srdanovića

LIDER DNP tvrdi da su se političke, obaveštajne i kriminalne strukture udružile kako bi preuzele vlast, promenile državnu politiku i pokrenule dezintegraciju Srbije

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Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević izneo je niz teških tvrdnji o pozadini predizborne kampanje u Srbiji, navodeći da su se u borbu za vlast uključile političke, obaveštajne i kriminalne strukture čiji je zajednički cilj, kako smatra, uklanjanje ključnih ljudi u zemlji, uključujući predsednika Aleksandra Vučića.

Gostujući u Jutarnjem programu Prve televizije, Knežević je posebno ukazao na navodnu ulogu kavačkog klana, za koji tvrdi da ima dugogodišnje interese u Srbiji.

– Isto tako, smatram da kavački klan ulaže u ovu kampanju, jer odavno ima interese i u Srbiji da eliminiše ključne ljude, uključujući i Aleksandra Vučića, ne samo iz politike nego i iz života. Sada su se sve te strukture udružile i objedinile ne bi li preuzele vlast u Srbiji – rekao je Knežević.

„Prevaru predvode Milo Đukanović i kavački klan“

Knežević je otvoreno saopštio da će učestvovati u kampanji predsednika Srbije, navodeći da želi da doprinese razotkrivanju onoga što vidi kao političku prevaru.

– Srećan sam što sam aktivno uključen u kampanju koju sprovodi Aleksandar Vučić, iz razloga što je prevara razotkrivena i učestvovaću u razotkrivanju prevare koju, po mom mišljenju, predvode Milo Đukanović i kavački klan – poručio je lider DNP.

Prema njegovim rečima, Studentska lista nije nastala spontano, niti iza nje stoje samo studenti. Pozivajući se na javne nastupe profesora Mila Lompara, Knežević je izneo tvrdnju da su u njeno sastavljanje uključeni nekadašnji istaknuti funkcioneri Demokratske stranke i Lige socijaldemokrata Vojvodine.

– Profesor Lompar je u jednom svom ispovednom tonu otkrio sve ono što smo mi tvrdili sve vreme – da ovu listu sastavljaju Bojan Pajtić, Nenad Čanak i Dušan Petrović, uz pokroviteljstvo nemačkih obaveštajnih struktura koje žele da destabilizuju Srbiju – kazao je Knežević.

„Srbija će na izborima imati DPS u liku Srdanovića“

Govoreći o nosiocu Studentske liste Iliji Srdanoviću, Knežević ga je direktno povezao sa bivšim predsednikom Crne Gore Milom Đukanovićem.

– Mogu da kažem da će Srbija imati DPS na ovim izborima, to jest Mila Đukanovića u liku Srdanovića – rekao je Knežević.

On je zatražio od Srdanovića da se javno izjasni o svojim odnosima sa nekadašnjim crnogorskim predsednikom, ali i o navodnim kontaktima sa osobama iz crnogorskog podzemlja.

– Očekujem da se Srdanović oglasi i kaže da li je prijatelj sa Milom Đukanovićem, da li je bio prijatelj sa ljudima iz crnogorskog podzemlja i da li je dogovorio da Vesnu prihvati u Srbiju – naveo je Knežević, govoreći o bivšoj predsednici Vrhovnog suda Crne Gore Vesni Medenici.

Knežević se prethodno na društvenim mrežama ironično osvrnuo na navode prema kojima je Srdanović bio lekar od poverenja Mila Đukanovića.

– Svako ima svog izabranog doktora da mu pregleda grlo, prepiše recept za reumu, izmeri pritisak, pošalje na skener i ohrabri ga rečima: „Čuvajte se promaje!“ Tako i Milo Đukanović ima svog izabranog doktora, njegov izabrani doktor slučajno se zove Ilija Srdanović, koji je opet slučajno nosilac blokaderske liste, a koga su opet slučajno postavili ostaci ostataka pokojne Demokratske stranke i LSV-a. Sve neke namerne slučajnosti, da i Poaroa zaboli glava – rekao je Knežević.

On je potom poručio:

– I tako, dok Milo sluša Tompsona, studenti koji su godište moje majke slušaju doktora Iliju, koji opet sluša Bojana Pajtića, Dušana Petrovića i Nenada Čanka, a koji svi kolektivno slušaju Mila, ali ne Lompara, već Đukanovića.

„Svi crnogorski kapaciteti usmereni na rušenje Srbije“

Knežević tvrdi da Đukanović Aleksandru Vučiću ne može da oprosti političke promene u Crnoj Gori od 30. avgusta 2020. godine.

– Ako tome dodamo Đukanovićev lični razlog, jer Vučiću ne može oprostiti 30. avgust 2020. i pobedu srpskog naroda na izborima u Crnoj Gori, onda i ne čudi što su svi crnogorski kriminalni i državni kapaciteti usmereni na rušenje Srbije i Aleksandra Vučića – ocenio je Knežević.

Prema njegovim tvrdnjama, u takvom poduhvatu zajednički deluju Đukanović i aktuelni crnogorski premijer Milojko Spajić.

– U tom poduhvatu jednako učestvuju Đukanović i Spajić, i to je njihov zajednički imenitelj – porušiti i izbrisati tragove sopstvenog političkog nastanka – rekao je lider DNP.

Knežević je naveo i da zna na koji je način Srbija pomogla smenu vlasti u Crnoj Gori 2020. godine.

– Ja sam bio deo kampanje i znam kako je Srbija pomogla i koliko. Znam kako je došao na vlast Zdravko Krivokapić – kazao je on.

„Posle Vojvodine došla bi Raška“

Knežević je upozorio i na ono što smatra mogućim krajnjim ciljem političkih struktura okupljenih oko Studentske liste – promenu spoljne politike i narušavanje teritorijalne celovitosti Srbije.

– Ukoliko ova ekipa pobedi, to je repriza 5. oktobra, sledeća je Vojvodina – rekao je Knežević.

On je zatim izneo još ozbiljniju ocenu:

– Ukoliko Ilija Srdanović bude izabran, a verujem da neće, sledeća je Vojvodina, onda dolazi Raška oblast i ide se u ozbiljnu dezintegraciju Srbije zbog njene nezavisne i autonomne politike na čelu sa Aleksandrom Vučićem.

Knežević smatra da je upravo samostalna spoljna politika Srbije razlog zbog kog je predsednik Vučić meta različitih struktura.

– Aleksandru Vučiću se ne može oprostiti što nije priznao Kosovo, što nije uveo sankcije Rusiji i što vodi jednu izbalansiranu spoljnu politiku koja nije poslušnička, a od ove ekipe se očekuje da će biti u stanju sve da izdaju i sve da urade što im bude naloženo – kazao je Knežević.

„Opozicija je uništena pojavom Studentske liste“

Lider DNP ocenio je da je opozicija u Srbiji počela da se raspada onog trenutka kada je Studentska lista saopštila da ima političke ambicije i da će učestvovati na izborima.

Prema njegovom mišljenju, prvi cilj te liste bio je potiskivanje postojećih opozicionih stranaka i njihovo predstavljanje kao izdajničkih ukoliko ne prihvate političku viziju blokaderske liste.

– Jasno je da su pod pritiskom. Počeli su da povlače liste i ovo je sada poslednja faza vezana za Dragana Đilasa i njegov pokret. Verujem da će narednih dana biti dodatnih destabilizacija na tim listama – ocenio je Knežević.

„Flajer za roštilj umesto izbornog programa“

Komentarišući prvi veći javni nastup Ilije Srdanovića i njegovo odbijanje televizijskog duela sa Aleksandrom Vučićem, Knežević je ocenio da nosilac Studentske liste nema ozbiljan politički program.

– Evo pogledajte taj njegov program. Šta je ovo? Ovo više liči na neki flajer za roštilj. Ovde su stavili jednu, dve, tri čaše da se ne vidi praznina ispred, jer je čovek došao sa menijem iz neke ćevabdžinice ili roštiljnice. Ovo je neozbiljno. Čovek koji planira da bude premijer gostuje sa tri čaše, i to prazne – rekao je Knežević.

Ocenio je i da bi direktno televizijsko sučeljavanje pokazalo odnos političke snage i argumenata dvojice kandidata.

– Mislim da bi ga Vučić „patosirao“ u verbalnom smislu. Bio bi potpuno nokautiran – rekao je Knežević.

On smatra da je Srdanović već prvim nastupom naneo štetu sopstvenoj listi.

– Srdanović je dobio jedan jedini narativ kada je gostovao u emisiji, a to je da napada porodicu političkog protivnika. Tim nastupom je odmah otkinuo deset odsto glasova blokaderskoj listi i samo neka nastavi tako – zaključio je Knežević.