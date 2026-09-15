VUČIĆ DANAS U 12 DODELJUJE ODLIKOVANJA: Evo zašto je 15. septembar jedan od najvažnijih datuma za Srbe
DAN srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave - 15. septembar obeležava se danas, a tim povodom predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, uručiće odlikovanja na svečanoj ceremoniji zakazanoj za 12.00 sati, u Palati Srbija.
Centralna svečanost povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, datuma koji zajedno obežavaju Srbija i Republika Srpska, održana je sinoć u Sportskoj dvorani "Borik" u Banjaluci, u organizaciji vlada RS i Srbije.
Delegaciju Srbije u Banjaluci predvodio je predsednik Vlade Srbije u tehničkom mandatu, Đuro Macut. Svečanosti su prisustvovali patrijarh srpski Porfirije, premijer Srbije u tehničkom mandatu, Đuro Macut, predsednik Srpske, Siniša Karan, premijer RS, Savo Minić, predsednik Narodne skupštine, Nenad Stevandić, srpski član Predsedništva BiH, Željka Cvijanović, i predsednik SNSD, Milorad Dodik.
Prisutni su i ministri u vladama Republike Srpske i Srbije, predstavnici Srpske u zajedničkim institucijama, narodni poslanici, kao i nekoliko hiljada građana.
Iz Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske pozvali su građane, predstavnike gradova i opština, institucije i organizacije da se pridruže obeležavanju praznika i istaknu zastavu Republike Srpske i srpsku nacionalnu zastavu na svojim domovima i institucijama.
Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obležava se 15. septembra u Srbiji i Republici Srpskoj, u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kad je srpska vojska sa saveznicima u probila Solunski front u Prvom svetskom ratu.
Proboj Solunskog fronta doveo je do raspada saveza Centralnih sila i okončanja Prvog svetskog rata, nakon kapitulacije Bugarske i Turske, a potom Austro-Ugarske i Nemačke.
Nakon pobede u Prvom svetskom ratu i okončanja sukoba formirana je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca.
Vlada Srbije donela je 11. septembra 2020. godine odluku da se 15. septembar obeležava kao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, a istovetnu odluku donela je i Vlada Republike Srpske.
Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležen je i u Čikagu i Štutgartu.
(Tanjug)
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