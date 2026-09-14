TAČNO U 10 ČASOVA: Vučić prima akreditivna pisma ambasadora Azerbejdžana i Španije
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas će u Palati Srbija primiti akreditivna pisma ambasadora Azerbejdžana, Tahira Tagizadeha, i ambasadora Španije, Andera Ruisa de Gopegija Aramburua.
Ceremonija će biti održana u 10 časova, nakon čega će uslediti grupna predaja akreditivnih pisama ambasadora koji Republiku Srbiju pokrivaju na nerezidencijalnoj osnovi.
Grupnoj predaji prisustvovaće i Anri Okemba, ambasador Republike Kongo, Jakuba Sise, ambasador Republike Obala Slonovače, Maria Hoze Arganja Mateu, ambasadorka Republike Paragvaj, Aminat Šabina, ambasadorka Republike Maldivi, Mbaruk Nasor Mbaruk, ambasador Ujedinjene Republike Tanzanije, Anas Abdulrahman Al-Vasedi, ambasador Kraljevine Saudijske Arabije, Abasi Ogvime Braimah, ambasador Savezne Republike Nigerije i Njamteseren Enhtajvan, ambasador Mongolije.
BONUS VIDEO: Predsednik Vučić razgovarao sa predsednicom Parlamenta Alzira Halida Bufedes
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