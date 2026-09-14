PSIHOLOŠKA OPERACIJA "LAŽNI HUK": Od 4.000 navodnih žrtava, lekarske nalaze dostavilo samo 38; jedan se žalio na hemoroide?!

VIŠE javno tužilaštvo je saopštilo da zvučni top nije korišćen, dok je istraga pokazala da su navodi o 4.000 građana sa zdravstvenim tegobama bili znatno preuveličani. Lekarske nalaze dostavilo je 38 ispitanih, bez teških posledica poput oštećenja bubne opne ili ozbiljne povrede. Neki su se lekaru javili zbog hemoroida, menstrualnog krvarenja, pucanja kapilara ili uznemirenosti.

Foto: Printskrin

Pokušaj montiranja afere "zvučni top", koji je trebalo da bude zavera decenije koju su pripremali blokaderi sa svojim saradnicima, prema dokazima koje je Više javno tužilaštvo u Beogradu u saradnji sa drugim državnim organima prikupilo, pokazuje spremnost aktera ove brutalne laži da manipulišu na svaki mogući način, pa čak i zdravstvenim stanjem građana koji ih podržavaju!

Foto: Printskrin

Detaljna istraga psihološke operacije "lažni huk", koja je za cilj imala obojenu revoluciju i demonizaciju predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice, rezultitarala je time da se nedvosmisleno utvrdi da je sve bila laž u režiji opozicionih političara, samozvanih vojnih analizičara i blokaderskih medija!

Foto: Printskrin

Tužilaštvo je danas saopštilo da je detaljnom analizom utvrđeno da zvučni top, niti bilo kakav uređaj sličan ovom oružju nije korišćen, a koliko je istraga pažljivo i temeljno vođena najbolje pokazuje da su istražni organi bili spremni da saslušaju svakog građanina koji je prijavio tegobe posle ovog događaja. Međutim, spremnost istražitelja da otkriju šta se tačno dogodilo, razotkrila je novu laž onih koji su učestvovali u montiranju afere!

Foto: Printskrin

- Na samom početku pojedini blokaderski mediji objavili su da je oko 3000 građana prijavilo tegobe usled neobičnog i jakog zvuka koji su čuli u Ulici kralja Milana. Korak dalje otišle su organizacije civilnog društva i to Komitet pravnika za ljudska prava "Yukom", Beogradski centar za ljudska prava "FemPlatz", "A11" inicijativa za ekonomska i socijalna prava, "Crta" i Građanske inicijative", u svojim dopisima državnim organima u kojima su tu brojku povećali na čak 4000 građana sa navodnim tegobama. Međutim, na zahtev tužilaštva da dostave spisak tih osoba kako bi bila pozvane da daju izjave, navedene organizacije su poslale spisak od samo 34 osobe! - otkriva izvor Kurira još jednu manipulaciju kojom su, po sistemu velikih brojeva pokušali da prevare građane.

Foto: Printskrin

Policija i tužilaštvo, tokom istrage, međutim, saslušali su daleko veći broj građana sa navodnim tegobama, u odnosu na spisak onih koji su pokušavali da prevare građane - ispitan je ukupno 151 građanin od kojih je samo njih 38 dostavilo lekarske nalaze.

- Istine radi, važno je napomenuti da je najveći broj ispitanih kod lekara otišao tek sutradan, ili čak narednih dana i to u svoje domove zdravlja, a deo se obratio lekarima u privatnim klinikama. Analiza izjava građana i lekarskih izveštaja, utvrđeno je da nijednom pacijentu nije konstatovano oštećenje bubne opne, teška dezorijentisanost, ili teška telesna povreda. Jedna osoba se čak lekaru javila zbog hemoroida, jedna zbog neobičnog menstrualnog krvarenja, a jedna zbog pucanja očnog kapilara - navodi izvor iz istrage.

Posebno je intersantno, kako dodaje, to što se određeni broj građana javio lekaru zbog uznemirenosti i akcioznosti.

- Reč je, kako je utvrđeno i kako su na kraju i sami naveli u svojim izjavama, o građanima koji se već godinama leče kod psihijatra zbog istih tegoba. Ova činjenica posebno je važna u kontekstu toga da kreatorima ove afere uopšte nije bilo važno šta će izazvati ovako opasna laž, jer im je cilj bio samo jeziv napad na predsednika države. Da Aleksandra Vučića u narodu predstave kao monstruma koji puca na sopstvenu decu, nisu kako je pokazala istraga, prezali od toga da žrtvuju građane koji ih podržavaju a kojima se zbog njihove laži pogoršalo psihičko stanje. Njihova laž ponovljena 1000 puta bila je deo psihološke operacije, koja je na ljude uticala tako da iako su bili prisutni i svesni da huk koji se čuo te večeri u Beogradu nije bio ništa osim huka pištaljki i okupljenih, a uticaj onih koji su laž plasirali preko blokaderskih medija i društvenih mreža doveo je do toga da oni poveruju da imaju tegobe i da im već narušeno psihičko stanje bude pogoršano - objašnjava sagovornik.

Utvrđeno je, takođe, i da nijedan redar, niti policijski službenik koji se nalazio na licu mesta obezbeđujući skup, nije prijavio zdravstvenim ustanovama bilo kakve tegobe, što bi se moglo očekivati u slučaju da je ovakvo oružje zaista upotrebljeno, jer su se oni i nalazili u centru dešavanja.

- Dakle, da je zaista upotrebljen takozvani „zvučni top", posledice njegove upotrebe bi osetili svi građani koji se nalaze na mestu događaja, a ne samo 151 lice od nekoliko desetina hiljada učesnika skupa - saopšteno je danas iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koje je pojasnilo i da zdravstvene tegobe koje su građani prijavili lekarskim ustanovama predstavljaju posledicu koja je svojstvena posledicama bilo kog većeg javnog okupljanja.

Kako je Kurir objavio, detaljna analiza snimaka navodnog "zvučnog topa" objavljena na youtube pokazala je da je snimak naknadno montiran tako što je pojačan huk. Jedan od ključnih dokaza je prvi video snimak, identičan onom koji se pojavio sutradan a kojim su blokaderi pokušali da optuže vlast za upotrebu zvučnog oružja, a koji je 15. marta prošle godine objavio blokaderski Radio Grocka. Na njihovom video zapisu, buka je znatno manja u odnosu na isti snimak kojim su kreatori montirane afere pokušali da izazovu veliko nezadovoljstvo i nerede na ulicama.

Video materijal možete pogledati OVDE.

(Kurir)