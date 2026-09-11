SRBIJA KRVARI NOVAC ZBOG RATOVA U IRANU I UKRAJINI: Vučić otkrio koliko je miliona evra država izgubila

OBRAĆAJUĆI se medijima iz Palate Srbija, predsednik Aleksandar Vučić govorio je o ekonomskoj situaciji i energetskom tržištu koje ugrožavaju svetski sukobi

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"Od 15. marta do 31. avgusta izgubili smo 22, 3 milijarde dinara, država u čistom minusu samo da ljudi ne bi morali da plate višu cenu derivata na pumpama. To dođe 200 miliona evra, toliko je država u čistom minusu. To nam je dve velike bolnice. To je finansijsko krvarenje. Sada sa 20 idemo na 25 posto, a pitanje je dana kada ćemo morati na 30", rekao je predsednik, govoreći o akcizama.

On kaže da će država gubiti sve veći novac.

"Svetski poredak koji je uspostavljen je srušen, i sad je borba za novi poredak koji još uvek nije oformljen. Možete da vidite neke obrise, ali suštinski nije formiran. To je nova podela sveta na Ameriku i Kinu, i sve ostale manje, ali sa mnogo regionalnih igrača koji imaju ogroman potencijal za sukobe. Oko svega, oko minerala, nafte, gasa, teritorija i svega drugog. Dok je takvo stanje biće posebno u našem regionu koji nije jednostavan, veoma važno da se sačuvaju mir i stabilnost", kaže on.

"A finansije moraju da obezbede velike bafere, a to je mnogo teško. Stvari neće biti lake, ali nadam se da će se bar jedan od sukoba zaustaviti. Moja je prognoza da se nijedan neće lako zaustaviti, i verujem da će se posle ruskih izbora, krajem septembra ili početkom oktobra, u nekoj trećoj zemlji ići na trilateralne pregovore. Da li će ići u arapsku zemlju, Rusija, Ukrajina i Amerika, na nekom nižem nivou. A kako će se i kada završiti, to Bog otac ne zna. A Amerika i Iran sve više problema iz dana u dan. I sve se više širi sukob", rekao je predsednik.